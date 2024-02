Iniciativa conjunta é anunciada entre EAU, Brasil e Cuba para aumentar a segurança alimentar

ABU DHABI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Uma iniciativa para melhorar a colaboração para a segurança alimentar foi acordada pelos Emirados Árabes Unidos, Brasil e Cuba durante a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), realizada na Expo City Dubai, de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023. A iniciativa de cooperação dividida entre os três países tem como objetivo entregar ajuda alimentar no valor de USD 50 milhões, que será enviada do Brasil.

A iniciativa faz parte dos esforços conjuntos destinados a desenvolver sistemas alimentares resilientes, agricultura sustentável e incentivar a ação climática.

Por meio dela, os Emirados vão fornecer apoio financeiro para aumentar a resiliência e a adaptabilidade dos sistemas alimentares e os investimentos em projetos especializados na produção, distribuição e apoio de sistemas alimentares nutricionais, saudáveis e sustentáveis, além de fortalecer a segurança alimentar em colaboração com o Brasil e Cuba.

Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional, disse que essa iniciativa contribuirá para proteger o meio ambiente e limitar as repercussões das mudanças climáticas que afetam os produtores de alimentos. "Ela também afirma um compromisso mútuo de enfrentar desafios críticos e apoiar soluções sustentáveis no âmbito da segurança alimentar", observou.

Al Hashimy acrescentou que esse projeto incorpora o "compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos de enfrentar os desafios globais e ressalta o foco do país na sustentabilidade e na energia renovável, refletindo a crença na importância da ação coletiva sobre as mudanças climáticas, tanto em nível bilateral quanto multilateral".

O diretor da Agência Brasileira de Cooperação, embaixador Ruy Pereira, declarou que "graças a essa operação conjunta, o Brasil, os Emirados Árabes Unidos e Cuba tornam pública sua forte disposição de colaborar conjuntamente para apoiar a segurança alimentar e nutricional da população cubana".

A Declaração da COP28 dos Emirados Árabes Unidos sobre Sistemas Alimentares, Agricultura Sustentável e Ação Climática foi aprovada por 150 países. A conferência conseguiu levantar e estimular mais de USD 85 bilhões em financiamento e lançou 11 compromissos e declarações que receberam apoio internacional histórico.

Como anfitrião do G20 em 2024, o Brasil tem certeza de que a iniciativa conjunta com os Emirados Árabes Unidos e Cuba, inspirada no princípio da solidariedade, está alinhada aos três eixos que norteiam a presidência pro tempore brasileira do grupo e contribuirá para promover a soberania e a segurança alimentar propostas pelo Brasil.

https://wam.ae/en/article/13rioiq-joint-initiative-between-uae-brazil-and-cuba