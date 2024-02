EAU faz avanços promissores na corrida pela competitividade global em 2024

ABU DHABI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos fizeram avanços promissores na corrida pela competitividade global em 2024, garantindo as melhores classificações em vários relatórios e índices internacionais e regionais. Essa é uma indicação clara da eficácia e eficiência da estratégia de desenvolvimento abrangente do país e de sua experiência pioneira em gerenciamento de trabalho governamental.

Os resultados alcançados pelos EAU refletem a força e a atratividade de sua economia, o alto nível de segurança e estabilidade de que desfruta e a qualidade de vida que proporciona a seus cidadãos e residentes.

O primeiro conjunto de resultados vem da edição inaugural do "Global Future Opportunities Index" (Índice Global de Oportunidades Futuras) para 2024, divulgado à margem do 54º Fórum Econômico Mundial em Davos. Os Emirados Árabes Unidos ficaram em primeiro lugar globalmente em 20 indicadores de prontidão para oportunidades futuras.

Os Emirados também ficaram em primeiro lugar globalmente em resposta a mudanças, em segundo lugar globalmente no índice de visão de futuro, em segundo lugar no apoio do Governo ao ambiente de empreendedorismo e em terceiro lugar no planejamento futuro de longo prazo e na estratégia futura do Governo.

O país manteve sua posição como um oásis global de segurança e estabilidade, com quatro de suas cidades classificadas entre as dez cidades mais seguras do mundo, de acordo com o Índice de Segurança Urbana da Numbeo.

As conquistas dos Emirados Árabes Unidos em 2024 são um testemunho de sua liderança sábia e de seu compromisso com o desenvolvimento e a melhoria contínuos. O forte desempenho do país em várias classificações globais é motivo de orgulho para seus cidadãos e residentes e fortalece ainda mais a posição dos Emirados como líder global.

O índice mostrou que Abu Dhabi ficou em primeiro lugar globalmente em 2024, mantendo sua posição de liderança pelo oitavo ano consecutivo desde 2017. Dubai ficou em quarto lugar globalmente, seguido por Ras Al Khaimah em sexto lugar.

Os Emirados Árabes Unidos continuam a fortalecer sua posição como um dos países mais atraentes do mundo para aqueles que buscam se estabelecer e trabalhar. O relatório anual da Deel, uma empresa líder global em gestão de RH, classificou os EAU como o país preferido pelos trabalhadores que buscam vistos de trabalho em todo o mundo.

Os Emirados ficaram em primeiro lugar regionalmente e em quinto lugar globalmente entre os destinos globais preferidos para trabalho remoto, atraindo "nômades digitais", de acordo com uma classificação da revista CEOWORLD. O país também ficou em sexto lugar globalmente entre os destinos mais atraentes para planos de aposentadoria, de acordo com o Índice Global de Aposentadoria de Expatriados 2024.

No mesmo contexto, os Emirados Árabes Unidos ficaram em quarto lugar globalmente na lista dos melhores países onde os expatriados querem viver e trabalhar, de acordo com uma classificação da InterNations, uma organização global que avalia as melhores cidades para os expatriados viverem e trabalharem.

Vale ressaltar que os EAU conseguiram, em 2023, obter o primeiro lugar global em mais de 215 indicadores de desenvolvimento, econômicos e humanos em relatórios internacionais.

https://wam.ae/en/article/b1n6twu-uae-makes-promising-strides-global-competitiveness