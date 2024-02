Deputados pedem que Tarcísio e Nunes punam Vai-Vai com bloqueio de verbas

O deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) e a deputada estadual Dani Alonso, do mesmo partido, enviaram ofícios ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, pedindo punição à escola de samba Vai-Vai por conta do desfile do último sábado, 10. Os parlamentares querem que a agremiação seja impedida de receber recursos púbicos tanto da prefeitura como do Estado no próximo ano.

A escola levou ao sambódromo do Anhembi, em São Paulo, o enredo "Capítulo 4, Versículo 3 - Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano". Retratando uma série de eventos culturais historicamente importantes, como a Semana de Arte de 1922 e o nascimento do movimento hip hop, a Vai-Vai tinha como objetivo protestar contra o preconceito. Uma das alas era composta por pessoas fantasiadas de policiais do batalhão de choque da polícia paulista que usavam chifres e asas vermelho-alaranjadas, parecendo demônios. Essa ala fazia alusão especificamente ao disco "Sobrevivendo no Inferno", lançado pelo grupo de rap Racionais MC's em 1997 com músicas que denunciam a violência policial, em especial contra jovens pretos — como a canção "Capítulo 4, Versículo 3".

"Proponho que a escola de samba Vai-Vai seja proibida de receber qualquer forma de recurso público no próximo ano fiscal, como forma de sanção pela conduta irresponsável e ofensiva demonstrada. Tal medida não apenas servirá de punição apropriada, mas também como um claro sinal de que ofensas contra as instituições e profissionais de segurança não serão toleradas em nosso estado", diz ofício para Tarcísio de Freitas.

O mesmo pedido foi enviado a Nunes. No início da tarde, o prefeito de São Paulo informou ao Estadão que não recebeu o ofício, mas que irá analisar o pedido feito pelos parlamentares.

A associação da ala com a PM já havia provocado protestos entre policiais e políticos após o desfile da Vai-Vai. "A que ponto chegamos?", questionou o deputado Alberto Fraga (PL-DF), presidente da bancada da bala e 1º vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) reclamou do desfile, dizendo que a escola "tratou com escárnio a figura de agentes da lei".

Em nota divulgada na segunda-feira, 12, a Vai-Vai explicou seu enredo.

A ala retratada no desfile de sábado, da escola de samba Vai-Vai, à luz da liberdade e ludicidade que o Carnaval permite, fez uma justa homenagem ao álbum e ao próprio Racionais MC's, sem a intenção de promover qualquer tipo de ataque individualizado ou provocação, mas sim uma ala, como as outras 19 apresentadas pela escola, que homenageiam um movimento.