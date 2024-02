Cúpula Mundial de Governos oferece oportunidade de acompanhamento das melhores práticas de governança, diz presidente da República Centro-Africana

DUBAI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Faustin-Archange Touadéra, presidente da República Centro-Africana, ressaltou a importância da Cúpula Mundial de Governos (WGS, na sigla em inglês) para antecipar o futuro do trabalho governamental em todo o mundo.

Em uma declaração à Agência de Notícias dos Emirados Árabes Unidos (WAM) à margem do segundo dia da Cúpula Mundial de Governos 2024, que está sendo realizada em Dubai, Touadéra disse que a WGS constitui uma plataforma para se reunir com várias autoridades em todo o mundo para aprimorar a cooperação e trocar ideias, além de apresentar as contribuições da República Centro-Africana.

Touadéra agradeceu aos Emirados Árabes Unidos por convidar seu país a participar da cúpula pela segunda vez, acrescentando que ela oferece uma oportunidade de acompanhar as melhores práticas de governança.

"Os Emirados Árabes Unidos e a República Centro-Africana têm relações sólidas e já começamos a desenvolvê-las nos campos de infraestrutura e mineração, além de planejar atividades no campo de treinamento", acrescentou.

O presidente da República Centro-Africana afirmou que sua participação na Cúpula Mundial de Governos este ano contribuirá para fortalecer a cooperação com os EAU em direção a horizontes mais amplos no futuro.

