Cúpula Mundial de Governos é plataforma crucial para enfrentar os desafios globais, diz presidente do Conselho Empresarial EUA-EAU

DUBAI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Danny Sebright, presidente do Conselho Empresarial EUA-EAU, enfatizou a importância da Cúpula Mundial de Governos (WGS, na sigla em inglês) como um fórum fundamental que reúne líderes globais de pensamento e tomadores de decisão.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) durante a cúpula, Sebright destacou a necessidade de os governos colaborarem com o setor privado e a sociedade civil para enfrentar os desafios globais urgentes.

Sebright ressaltou o papel da WGS em apresentar inovações tecnológicas de ponta e servir como uma plataforma vital para gerar soluções em meio à rápida evolução dos desafios globais.

E observou a parceria de longa data do Conselho Empresarial EUA-EAU com a cúpula, garantindo o envolvimento e a representação robustos do setor privado, com o Conselho ajudando a fornecer recomendações por meio da participação de CEOs de empresas dos EUA.

O presidente do Conselho Empresarial Estados Unidos-Emirados enfatizou o foco da cúpula na inteligência artificial (IA), um item fundamental da agenda.

E destacou o compromisso do Conselho em facilitar a cooperação comercial entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos em IA, enfatizando as oportunidades para as empresas americanas se envolverem em empreendimentos colaborativos com os Emirados.

Sebright delineou as iniciativas do Conselho, incluindo a realização de eventos com a participação de altos funcionários do Governo dos EUA e líderes empresariais, com o objetivo de melhorar a compreensão do ecossistema de IA dos Emirados.

