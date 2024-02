Cúpula Mundial de Governos 2024 convoca fórum para impulsionar esforços globais e alcançar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

DUBAI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Comitê Nacional dos Emirados Árabes Unidos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) organizou a 8ª edição do fórum "ODS em Ação", como parte da Cúpula Mundial de Governos (WGS, na sigla em inglês) 2024, realizada em Dubai de 12 a 14 de fevereiro. A WGS reúne chefes de estado, ministros, funcionários da ONU, representantes de organizações internacionais de prestígio e os principais líderes de pensamento e tomadores de decisão do mundo.

O fórum, que foi lançado sob o tema "XDGs 2045: Navigating the Future of Our World" (XDGs 2045: Navegando pelo futuro do nosso mundo), tem como objetivo trocar as melhores práticas para atingir as metas de desenvolvimento sustentável, fornecendo uma plataforma para o diálogo global sobre o avanço das metas de desenvolvimento sustentável. E é uma oportunidade única para que os líderes mundiais ofereçam soluções radicais para acelerar a implementação dos ODS, enfrentando desafios e remodelando o futuro comum para as próximas gerações.

O encontro também discutiu os desafios globais, apresentando soluções inovadoras, projetos e iniciativas para acelerar a criação de soluções sustentáveis para todos os principais desafios do mundo, incluindo desenvolvimento tecnológico, mudanças climáticas, desastres naturais e outros desafios.

O fórum reuniu líderes globais, ministros, tomadores de decisão, representantes de organizações globais, especialistas e consultores de vários setores de todo o mundo. Entre os participantes estavam Emine Erdo?an, primeira-dama da Turquia; Ohood bint Khalfan Al Roumi, ministra de Estado para o Desenvolvimento do Governo e do Futuro; Hessa bint Essa Buhumaid, diretora-geral da Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai; Levan Davitashvili, primeiro vice-primeiro ministro, ministro da Economia e do Desenvolvimento Sustentável da Geórgia; Mukhtar Babayev, ministro da Ecologia e Recursos Naturais da República do Azerbaijão e presidente da COP29; Rafael Mariano Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica; Devika Vidot, ministra de Investimentos, Empreendedorismo e Indústria de Seychelles; e Paula Ingabire, ministra de TIC e Inovação de Ruanda.

O fórum incluiu sessões de diálogo frutíferas, com o objetivo de moldar um futuro próspero e equitativo para todos, lançando luz sobre os principais tópicos, incluindo o aumento do ritmo de crescimento e mudança para governos eficazes, a obtenção do Zero Líquido, o aprimoramento de parcerias e estratégias orientadas por dados, perspectivas modernas sobre desenvolvimento e economias futuras, aspirações de sociedades futuras, novas transformações globais e expansão urbana em direção a novos horizontes futuros.

A medida está em conformidade com os esforços persistentes dos Emirados Árabes Unidos para tornar os ODS um chamado global à ação a fim de erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir a paz e a prosperidade. Os Emirados sempre enfatizam que esses objetivos não são apenas aspirações globais, mas parte integrante da agenda de desenvolvimento do país, e estão alinhados com a visão mais ampla de um futuro sustentável e inclusivo.

Grandes esforços dos EAU são realizados no campo do desenvolvimento e da ajuda humanitária estrangeira. Existem as Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum e o Fundo Abu Dhabi para o Desenvolvimento, cuja assistência se estende a mais de 170 países no combate à pobreza, à fome e à educação. Há também um fundo patrimonial de um bilhão de refeições para ajudar países do mundo inteiro a combater a fome.

Emine Erdo?an, a primeira-dama da Turquia, declarou: "Apoiamos e continuaremos a apoiar todas as iniciativas destinadas a proteger a Terra que nos foi confiada, garantindo que a deixemos como um legado habitável para as gerações futuras. À medida que o mar poluído chega a todas as nossas costas, que o ar poluído envenena a todos nós e que a gravidade do aquecimento global queima a todos nós, não podemos continuar a travar nossas batalhas separadamente. Se há alguma esperança, ela está nas pessoas que se levantam, são corajosas e exercitam o bom senso diante dos desafios", disse.

Abdulla Nasser Lootah, vice-ministro de Assuntos de Gabinete dos Emirados Árabes Unidos para Competitividade e Intercâmbio de Conhecimento e vice-presidente do Comitê Nacional de ODS, declarou que os Emirados Árabes Unidos, sob a orientação da sábia liderança, continuam avançando para acelerar o ritmo de realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030, local e globalmente. "Não há dúvida de que o país se tornou um modelo global nesse campo. Os esforços dos Emirados transcendem as fronteiras por meio de parcerias globais com o objetivo de ajudar países e comunidades em todo o mundo, especialmente aqueles que são menos afortunados", acrescentou Lootah.

Vale ressaltar que, em 2016, a Cúpula Mundial de Governos lançou uma plataforma para ativação dos ODS, com foco na implementação dos 17 objetivos globais de desenvolvimento sustentável, que constituem um roteiro para alcançar um futuro melhor e mais sustentável para todas as pessoas.

Dois anos depois, em 2018, a plataforma lançou as Parcerias para os Objetivos Globais. Em 2020, o ano da pandemia, eles abordaram a preparação para uma década de trabalho para os ODS, enquanto em 2023 se concentraram em redesenhar o futuro do nosso mundo e definir os princípios de 2030 e além.

