Chinesa BYD planeja nova fábrica de veículos elétricos no México, diz Nikkei

(Reuters) - A BYD, da China, está considerando a possibilidade de estabelecer uma fábrica no México, já que a fabricante de veículos elétricos pretende estabelecer um centro de exportação para os Estados Unidos.

A BYD, que ultrapassou a rival Tesla Inc como a maior produtora de veículos elétricos por vendas no trimestre anterior, lançou um estudo de viabilidade para a nova fábrica e está negociando com autoridades governamentais em vários níveis sobre a localização e outros termos, informou o Nikkei.

A empresa chinesa, que tem suas vendas concentradas no gigante asiático, tem como objetivo expandir sua presença global e está construindo novas fábricas no exterior, bem como expandindo as exportações da China.

"A produção no exterior é indispensável para uma marca internacional", disse o CEO da BYD México, Zhou Zou, à Nikkei.

No Brasil, a BYD planeja gastar 3 bilhões de reais para construir uma fábrica, lembrou a Nikkei.

(Reportagem de Sameer Manekar em Bengaluru)