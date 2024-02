SP: Homem é preso com celulares escondidos em peça elástica em bloco; veja

Um homem de 24 anos foi preso com seis celulares furtados escondidos em uma "peça elástica" debaixo da calça. O caso ocorreu em um bloco de Carnaval na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Agentes foram deslocados para a região na noite de ontem (12). Um levantamento de informações indicou a possível atuação de quadrilhas especializadas entre os foliões.

Policiais notaram cabeleireiro em atitude suspeita. Ele foi abordado pelos investigadores, que fazem parte da Operação Carnaval, e encontraram seis celulares escondidos embaixo da roupa do homem, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Homem usava uma "peça elástica", diz secretaria. O item, que tem formato de short e serve para compressão do corpo, estava na altura da cintura do homem e era usado para esconder os objetos furtados, sem deixar os aparelhos caírem no chão. O nome do bloco onde ocorreu a prisão não foi divulgado.

Cabeleireiro foi levado ao 14ºDP, em Pinheiros, e preso em flagrante por furto. Duas vítimas ainda não tinham registrado a ocorrência, mas foram localizadas pelos agentes e se deslocaram até a delegacia para recuperar os aparelhos celulares.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para pedido de um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.