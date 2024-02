Agricultores espanhóis voltam a protestar e bloqueiam estradas

Agricultores da região espanhola da Catalunha (nordeste) protestaram novamente nesta terça-feira (13), bloqueando algumas estradas e acessos a infraestruturas com os seus tratores para protestar contra as dificuldades sofridas pelo setor.

Procedentes de vários pontos da região, várias centenas de tratores concentraram-se em uma das entradas do porto de Tarragona, situado cerca de 100 quilômetros ao sul de Barcelona, até o momento sem incidentes.

Mais ao norte, perto da fronteira com a França, os manifestantes conseguiram bloquear um trecho da movimentada rodovia AP-7 perto de Pontós (Girona), bloqueando a passagem com os seus tratores e montando barricadas, algumas com vegetação em chamas, segundo a mídia local.

Às portas do mercado atacadista Mercabarna, pouco mais de uma dezena de tratores também bloqueavam pacificamente uma das entradas.

A manifestação desta terça-feira, distribuída por vários pontos desta região de oito milhões de habitantes, pretende centrar os protestos, entre outros, contra a "concorrência desleal" de produtos procedentes de territórios que "não cumprem as normas europeias", segundo um comunicado da organização catalã Unión de Pagesos, uma das principais organizadoras.

Assim como nos últimos dias, os manifestantes também criticam o excesso de burocracia e o que consideram proteção insuficiente para um setor em dificuldades.

