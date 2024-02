SP: Adolescente morre após cair de viaduto enquanto tirava foto com amigos

Um adolescente de 16 anos morreu após cair de um viaduto na noite de ontem (12) na Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Policiais militares foram acionados. Os agentes apuraram que o adolescente teria pulado uma grade do viaduto para fazer uma foto com um grupo de amigos — e caiu na pista.

Vítima caiu em cima de um veículo, foi arremessado e atropelado por outro automóvel. O socorro médico foi acionado para prestar os primeiros atendimentos, mas confirmou a morte do jovem no local. Um vídeo compartilhado pela página Viva ABC, no Instagram, mostra viaturas e uma ambulância na via onde ocorreu a queda do adolescente.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Já o local da ocorrência passou por perícia, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 2ºDP de São Bernardo do Campo. A pasta não informou se as pessoas que tiravam a foto com a vítima foram ouvidas, nem se alguém foi preso.