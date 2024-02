Ações terminam em queda em Wall St, com inflação aquecida provocando vendas

Por Johann M Cherian e Ankika Biswas e Carolina Mandl

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em queda acentuada na terça-feira, depois que uma leitura da inflação ao consumidor mais alta do que o esperado nos EUA afastou as expectativas do mercado de cortes iminentes nas taxas de juros, elevando os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao consumidor dos EUA aumentaram acima das previsões em janeiro, em meio a um aumento no custo de moradia.

"As ações estão em modo de recuo após um relatório do IPC ainda inflacionário", disse Terry Sandven, estrategista-chefe de ações do U.S. Bank Wealth Management. "A inflação mais alta por mais tempo é um revés para o Federal Reserve."

Os mercados se recuperaram este ano com as apostas de que o Fed começaria a reduzir as taxas em maio. O S&P 500 fechou acima de 5.000 pela primeira vez na sexta-feira. O Dow também está sendo negociado perto de um nível recorde e, na segunda-feira, o Nasdaq ultrapassou brevemente seu recorde de fechamento em novembro de 2021.

Após a divulgação dos dados de inflação, as apostas dos traders para uma redução da taxa em maio de pelo menos 25 pontos-base caíram para 36,1%, de cerca de 58% antes dos dados, enquanto as expectativas para junho ficaram em 74,3%, mostrou a ferramenta CME FedWatch.

Ações de grandes empresas sensíveis a taxas, como Microsoft, Alphabet, Amazon.com e Meta Platforms caíram, já que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA atingiram máximas de dois meses.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 68,14 pontos, ou 1,36%, para terminar em 4.953,70 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 282,64 pontos, ou 1,77%, para 15.659,91. O Dow Jones Industrial Average caiu 522,05 pontos, ou 1,35%, para 38.275,33.

(Reportagem de Carolina Mandl em Nova York e de Johann M Cherian e Ankika Biswas em Bengaluru; com reportagem adicional de Medha Singh)