Abdullah bin Zayed preside reunião do Comitê Diretor do G20

ABU DHABI, 13 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores dos Emirados, presidiu a reunião do Comitê Diretor do G20, na presença de vários ministros e autoridades dos Emirados Árabes Unidos.

A reunião discutiu as prioridades da participação dos EAU nas atividades e na Cúpula do Grupo em 2024.

Durante a reunião, que foi realizada virtualmente, o principal diplomata do país enfatizou a importância do trabalho conjunto entre os membros do Comitê no espírito de trabalho em equipe para aprimorar a participação dos Emirados nas atividades do G20 por meio de cooperação e iniciativas destinadas a destacar seu papel central no cenário regional e internacional.

E também ressaltou a importância de dar continuidade e aprimorar as conquistas obtidas por meio da participação ativa nas várias trilhas, grupos e forças-tarefa do G20.

O xeique Abdullah analisou as prioridades da participação dos EAU nas atividades e na cúpula do Grupo, que será realizada este ano sob o tema "Construindo um mundo justo e um planeta sustentável". E discutiu as prioridades da presidência brasileira do Grupo, que incluem o desenvolvimento do sistema de governança global, o combate à pobreza e à fome e a abordagem dos desafios climáticos e das transições de energia.

Durante a reunião, o xeique Abdullah expressou a apreciação dos EAU pelo convite feito pela República do Brasil para que os Emirados Árabes Unidos participassem da cúpula do G20. Nesse sentido, ele saudou os esforços dos ministros e de várias entidades que representam os Emirados no G20.

Os ministros e autoridades que participaram da reunião informaram o xeique Abdullah sobre os últimos desenvolvimentos da participação dos EAU no G20 e discutiram os preparativos para a participação nas próximas reuniões importantes do Grupo, incluindo as do Sherpa Track, do Finance Track e dos grupos de trabalho do setor privado.

Vale ressaltar que os Emirados participaram das atividades e da cúpula do G20 como país convidado na Indonésia em 2022, na Índia em 2023, no Reino da Arábia Saudita em 2020 e na França em 2011.

https://wam.ae/en/article/b1n6uc1-abdullah-bin-zayed-chairs-meeting-g20-steering