++ Ministro italiano não sofreu danos no coração, diz hospital +

ROMA, 13 FEV (ANSA) - Após passar por uma bateria de exames, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, não sofreu nenhum dano no coração. Os médicos informaram que as fortes dores sentidas no peito foram causadas por uma leve pericardite.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.