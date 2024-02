UE diz que negociações com Mercosul continuam

BRUXELAS, 12 FEV (ANSA) - O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, revelou que as negociações do acordo de livre comércio com o Mercosul estão "prosseguindo".

A declaração chegou em meio a uma onda de protestos de agricultores contra o que eles consideram um excesso de regulamentação da União Europeia na área ambiental. No entanto, em países como a França, o pacto também está na pauta dos manifestantes.

"As negociações estão prosseguindo e o foco está em garantir que o acordo atinja os objetivos de sustentabilidade da UE, respeitando simultaneamente as sensibilidades do setor agrícola", disse o político letão.

Dombrovskis acrescentou que as condições para o pacto ser fechado "ainda não foram reunidas", mas destacou que Emanuel Macron, Olaf Scholz e Pedro Sánchez "apoiaram o acordo".

O líder europeu ainda mencionou que Bruxelas "está negociando com base no mandato dos 27".

Já sobre as cotas de importação previstas no Mercosul, a UE deixou claro que vem cuidando de "calibrar o nível de acesso" dos produtos, indicando que no setor de carne bovina, a quantidade de importação será de 99 mil toneladas, em comparação com os 200 mil atuais.

O vice-mandatário da Comissão Europeia também revelou que existem inéditos "mecanismos de proteção implícitos" para proteger os agricultores europeus.

Uma das principais produtoras agrícolas do bloco, a França sempre mostrou resistência ao acordo com o Mercosul, temendo que a Europa seja inundada por matérias-primas alimentares de países sul-americanos com preços mais competitivos.

Outro entrave é o documento adicional proposto por Bruxelas e que estabelece normas ambientais mais rígidas, exigência considerada inaceitável pelo Mercosul.

Os dois blocos chegaram a anunciar um acordo em meados de 2019, mas o texto nunca foi ratificado. (ANSA).

