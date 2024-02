Tales: Michelle foi orientada a cancelar turnê nos EUA para evitar imprensa

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi aconselhada a cancelar viagem aos Estados Unidos, onde faria uma turnê por igrejas nesta semana, para evitar a imprensa e não comprometer o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News nesta segunda (12).

A decisão é prudente se pensarmos que a Michelle não tem organização midiática para responder (à imprensa) além do segmento dela, o segmento evangélico e o de mulheres. No meio de uma operação que pode acabar com a prisão do marido dela é meio perigoso ir para uma turnê e falar algo q pode comprometer ainda mais Bolsonaro. Tales Faria, colunista do UOL

Além do risco do discurso da ex-primeira-dama, ela foi aconselhada a não fazer essa viagem porque a Informações de bolsonaristas é de que ela seria perseguida pela imprensa nos EUA.

A Michelle era um nome para 2026 e a turnê serviria para ir ganhando espaço e se conectar com as pessoas. Foi uma decisão acertada do Bolsonaro. Tudo o que ela falar agora pode acabar complicado para o lado dela. No meio desse furacão, ela pode comprometer ainda mais o clã Bolsonaro. Tales Faria, colunista do UOL

