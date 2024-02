'Minha geladeira foi salva': por que este protetor de tomada faz sucesso

Picos e quedas de energia causados pelos ventos e raios das tempestades de verão podem danificar ou queimar totalmente seus aparelhos eletrônicos. Para evitar maiores prejuízos, especialistas indicam lançar mão de dispositivos de proteção elétrica.

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo simples e barato, que vai direto na tomada e promete prevenir aumento excessivo de temperatura, curto-circuito e sobrecarga. Com mais de mil compras só no mês passado na Amazon, o Dispositivo de Proteção Elétrica EPS 301, da Intelbras, está com desconto de 20% e sai por menos de R$ 40. Veja a seguir como o produto funciona e o que diz quem comprou.

O que esse dispositivo de proteção elétrica tem de bom?

Instalado diretamente na tomada, protege contra surtos de tensão nos três condutores de entrada (fase, neutro e terra, que dá segurança contra choques);

Ajuda a evitar curto-circuito, aumento excessivo de temperatura e sobrecarga por conta de tempestades, raios e ventos;

Promete melhorar a qualidade de imagem e áudio de equipamentos conectados à rede;

Tem LED indicativo de proteção ativa;

É bivolt;

Disponível nas cores branco e preto (preços variam de acordo com a cor).

O que diz quem comprou?

Só no site da Amazon, parceiro do UOL, o dispositivo da Intelbras tem mais de 4,5 mil avaliações, com nota média de 4,8 (de um máximo de 5). Confira algumas opiniões de quem comprou:

Onde moro ocorre várias quedas de energia, e outros apartamentos já sofreram com vários eletrodomésticos queimados. A minha geladeira foi salva por este dispositivo. Ele queimou e protegeu a geladeira em uma dessas quedas de energia. Hilderson

O produto apresenta uma construção de ótima qualidade. Antes de comprar, li reviews e assisti vídeos sobre avaliação e utilização do mesmo o que pesou muito na escolha e compra do produto. Cumpre a função. Paulo

Ótimo produto. Agora não fico com medo dos meus parelhos eletrônicos queimarem. Onde eu moro tem muitas quedas de energia. Hercules Silva

Perfeito na sua funcionalidade. Já tinha e segurou perfeitamente os picos de luz, impedindo que minha geladeira, freezer e microondas queimassem. Por isso, eu comprei para colocar nas TVs e máquina de lavar. Carla

Principais reclamações

Alguns clientes reclamam que o dispositivo queima com facilidade, e outros afirmam que ele não foi capaz de proteger seus aparelhos eletrônicos. Confira opiniões de quem não ficou satisfeito com a compra:

Comprei este dispositivo pois era o que eu podia pagar e usar para proteger meus eletrônicos em casos de queda de energia ou alteração de energia. Mas infelizmente não funcionou como deveria e perdi o meu PS4. Breno Oliveira

Comprei com intuito de proteger minha geladeira, porém na primeira semana já queimou o LED, sendo que não teve nem um pico de luz. Não cumpre o que promete. Felipe Oliveira

