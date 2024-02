Milei e Meloni discutem parcerias em energia e agricultura

ROMA, 12 FEV (ANSA) - O presidente da Argentina, Javier Milei, e a premiê da Itália, Giorgia Meloni, se reuniram durante cerca de uma hora no Palácio Chigi, em Roma, nesta segunda-feira (12).

O encontro ocorreu na sequência das audiências do mandatário ultraliberal com o papa Francisco, no Vaticano, e com o presidente italiano, Sergio Mattarella, também em Roma.

"Hoje recebi o presidente da República Argentina, Javier Milei. Um encontro positivo, no qual dialogamos sobre o desenvolvimento de novas parcerias em setores chave para nossas economias, como energia, infraestrutura e agroalimentar", escreveu Meloni nas redes sociais.

"Itália e Argentina ostentam uma profunda ligação histórica e cultural, que esperamos que possa prosseguir para uma renovada cooperação em diversos âmbitos", acrescentou a premiê.

Milei e Meloni não deram declarações à imprensa, e o líder argentino foi aclamado por um grupo de apoiadores que o aguardavam diante do Palácio Chigi.

"Ele ama os animais, se encontra um cachorro a primeira coisa que faz é parar para dar um carinho", disse Beatrice Rodríguez, argentina que vive há anos em Roma e levou um cartaz com a frase: "Milei, votei em você, amo os animais".

Já Lorenzo, residente em Trento, no norte da Itália, viajou à capital especialmente para ver o presidente e o definiu como "um grande economista" e "a única pessoa que pode mudar um país que está em cinzas".

"A motosserra é um símbolo de grande mudança, não de violência", acrescentou. (ANSA).

