Josias: Cúpula do PL está preocupada e discute substituição de Valdemar

A cúpula do PL se mostra preocupada com a situação de Valdemar Costa Neto, alvo de investigações da Polícia Federal, e se articula para substituí-lo na presidência da sigla, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta segunda (12).

Quem entende de eleição está preocupado. A cúpula do PL inclui pessoas que estão muito preocupadas e, nesse momento, discutem internamente a conveniência de substituir, ainda que cenograficamente, a figura do presidente do partido.

Estão estimulando o Valdemar a tirar uma licença para que alguém assuma essa função interinamente para cuidar das eleições. Hoje, Valdemar tem outras prioridades; a criminal se sobrepõe à eleitoral. O PL vive um drama, adquirido ao atrair Bolsonaro para o seu projeto eleitoral. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias classificou como "esdrúxula" e "sui generis" o atual momento da relação entre Bolsonaro e o presidente do PL, já que estão impedidos de manter contato um com o outro. O colunista ressaltou que Valdemar colocou o futuro do partido em risco ao aceitar o ex-presidente como membro.

Embora tenha sido libertado da cadeia, Valdemar continua condenado a uma prisão eterna ao seu próprio destino. Vem aí complicações mais severas e ele não está livre de amargar mais uma sentença criminal que o coloque por mais algum tempo na cadeia.

Ele comanda um partido que tem a maior caixa registradora da campanha e tinha o plano de eleger o maior número de prefeitos e vereadores, agora ameaçado por essa ação que revela a ação golpista de Valdemar. Ele colocou o PL a serviço do golpismo de Bolsonaro. Josias de Souza, colunista do UOL

