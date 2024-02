Incêndio atinge maior parque de diversões da Suécia e deixa 12 feridos

Um incêndio deflagrou na manhã desta segunda-feira (12) em um parque de diversões em Gotemburgo, no oeste da Suécia, e deixou 12 pessoas com ferimentos leves, informaram as autoridades.

A polícia indicou que um hotel e escritórios perto do parque de diversões Liseberg, localizado no centro de Gotemburgo e que é o maior do país, foram evacuados.

Segundo a força de segurança, doze pessoas foram tratadas no hospital com ferimentos leves.

A causa e a extensão dos danos ainda são desconhecidas, disse a fonte.

"Um grande incêndio foi declarado no parque aquático Liseberg Oceana [...] O incêndio teve origem em uma das atrações aquáticas do lado de fora do edifício e espalhou-se por toda a propriedade", explicou o parque em comunicado.

Em imagens captadas pela mídia local, o fogo devora o local e uma nuvem escura de fumaça paira sobre a cidade.

Os serviços de emergência regionais pediram aos moradores das áreas circundantes que permanecessem "dentro de casa" e "fechassem portas e janelas" para se protegerem da fumaça.

A área com atrações aquáticas, que ainda não está aberta ao público, faz parte de um projeto de expansão do parque e deveria ser inaugurada ainda este ano.

