Incêndio deixa um desaparecido no maior parque de diversões da Suécia

Um homem foi declarado desaparecido após um incêndio ocorrido nesta segunda-feira no maior parque de diversões da Suécia, em Gotemburgo, anunciaram autoridades.

A polícia comunicou nesta noite "o desaparecimento de uma pessoa durante o incêndio" e afirmou que "continuam as buscas para encontrá-la". O desaparecido "trabalha no projeto" de ampliação do parque de diversões Liseberg para acrescentar um novo espaço com água, onde ocorreu o incêndio, informou a direção do local.

A imprensa local exibiu imagens de bolas de fogo consumindo o parque e uma nuvem escura de fumaça sobre a cidade.

Dezesseis pessoas ficaram levemente feridas, segundo a polícia. Um hotel e escritórios próximos do parque foram evacuados.

Trata-se de "um incêndio estrutural, que levará tempo para ser extinguido. Os trabalhos irão se prolongar até de manhã", informaram os serviços de emergência de Gotemburgo, acrescentando que ainda havia fumaça na região. A causa do fogo é desconhecida.

A área de atrações aquáticas faz parte de um projeto de expansão do parque e deveria ser inaugurada neste ano.

