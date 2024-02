Batonzão de vampira e olhos marcados: a make grunge voltou; veja o que usar

A maquiagem minimalista está, definitivamente, com os dias contados. Segundo o TikTok, sai de cena a pele fresh realçada por tons rosados e retorna em grande estilo, em versão mais moderna, a Grunge Makeup.

Fruto do fascínio da Geração Z por tendências de décadas passadas, sobretudo a de 1990, o visual que deve imperar nos próximos meses, com auge na temporada de outono-inverno, pede olhos bem marcados com lápis e sombra preta esfumada.

Os traços, mesmo com a alta precisão dos cosméticos atuais, são levemente borrados e não tão certinhos - um truque proposital para ganhar aquela cara de quem passou a noite na balada ou em um show de rock. Gloss transparente ou batom vinho complementam a trend. Gostou? Veja uma lista de itens que vale a pena conferir.

Textura em gel e acabamento matte

Cor preta bem pigmentada

Fácil de obter o efeito esfumado

Baratinha com resultado surpreendente

Ótima fixação

Boa de espalhar e fazer o efeito borradinho

Definição nota 10

Textura macia

Deslize macio e com garantia de precisão

Intensifica a cor da sombra com fixação de até 8 horas

Textura leve que adere bem a maquiagem

Não deixa a pele grudenta

Para quem gosta de maquiagem com drama

Textura cremosa e deslizante

Pigmentação poderosa e duradoura

Preço mínimo, impacto máximo

Cremoso e fácil de aplicar

Campeão de elogios na Amazon

Hidrata e dá brilho aos lábios

Para quem quer valorizar os olhos sem deixar de lado a boca

Efeito molhadinho sem grudar

Um dos mais vendidos da categoria, é sucesso absoluto

Garante traço perfeito

À prova d'água

Promove volume, comprimento e alta definição aos cílios

Fórmula fluida e cremoso

Preto hiperpigmentado

Efeito pixelado com glitter preto

Fórmula com vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer as unhas

Não descasca fácil

