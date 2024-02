Cremosa e sem geladeira: manteigueira francesa funciona mesmo? Nós testamos

Se você tem redes sociais, é bem provável que já tenha passado por algum vídeo sobre um utensílio que conserva a manteiga e a mantém cremosa fora da geladeira. É a manteigueira francesa, um recipiente no qual você coloca a manteiga e a vira de ponta-cabeça em outro recipiente com água.

A vantagem do produto é que ele conserva a manteiga como se ela estivesse na geladeira, só que em temperatura ambiente. Quando resfriada, a manteiga fica dura e difícil de espalhar no pão. Além disso, são charmosas e funcionam como objeto de decoração na cozinha.

No vídeo do topo deste texto, mostramos duas manteigueiras francesas e como elas funcionam.

Como usar a manteigueira francesa?

Para usar, é preciso colocar a manteiga em temperatura ambiente na tampa, pressionando bem contra as paredes do utensílio.

Depois, é necessário colocar água gelada no fundo do pote e tampá-lo, deixando a manteiga de ponta-cabeça.

Manteigueira francesa funciona?

Sim, os dois modelos testados pela reportagem cumprem o que prometem.

A água do fundo sela a manteiga e impede que ela entre em contato com o oxigênio e, consequentemente, oxide e fique rançosa.

Mas, para ela funcionar corretamente, é preciso trocar a água a cada dois dias e sempre usar uma espátula ou faca limpa para não contaminar a manteiga.

Se você se interessou pelas manteigueiras francesas, confira abaixo os dois modelos que testamos.

Capacidade para 250 g;

Feita de cerâmica atóxica;

Não altera sabor do alimento;

Pode ser lavada na lava-louças;

Vendida em cinco cores: vermelha, branca, amarela, preta e ocre (preços variam de acordo com a cor).

Produto artesanal;

Design rústico;

Não pode ir na lava-louças;

Pesa em torno de 1 kg.

