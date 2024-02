Agências de segurança relatam ataque a um navio na costa do Iêmen

Um navio relatou nesta segunda-feira (12) que foi atacado com mísseis ao longo da costa do Iêmen, enquanto atravessava o estratégico estreito de Bab el Mandeb, indicaram agências de segurança.

Os rebeldes huthis do Iêmen, que realizaram ações contra navios no Mar Vermelho nos últimos meses, disseram ter atacado o navio americano "Star Iris" com "mísseis navais". Não ficou imediatamente claro se este foi o mesmo incidente.

A agência britânica de operações comerciais marítimas (UKMTO) informou que o ataque ocorreu por volta das 04h00 (22h00 de domingo, no horário de Brasília).

"A tripulação está sã e salva e o navio se dirige para sua próxima parada", informou.

Outra agência de segurança, a Ambrey, indicou que se tratava de um cargueiro grego com bandeira das Ilhas Marshall e que havia sido "alvo de mísseis em dois incidentes separados" em 20 minutos.

A embarcação "foi atingida e relatou danos a estibordo", disse Ambrey, acrescentando que uma equipe de segurança privada estava a bordo.

O proprietário do navio cargueiro costuma trabalhar com o Irã, "portanto este é considerado o destino possível", acrescentou a agência.

Os Estados Unidos anunciaram no domingo que bombardearam no dia anterior posições rebeldes huthis no Iêmen que estavam prestes a, segundo Washington, atacar navios no Mar Vermelho.

Desde novembro, os rebeldes huthis têm tomado medidas contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden que dizem ter conexões com Israel, em "solidariedade" com os palestinos na Faixa de Gaza, um território bombardeado e sitiado por Israel na sua guerra contra o Hamas.

Estes ataques levaram muitas companhias marítimas a suspender a sua passagem pela zona, por onde transita 12% do comércio mundial.

