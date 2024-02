Acidente com trio elétrico deixa três feridos no sertão de PE

Do UOL, no Rio de Janeiro

Um trio elétrico de um bloco na cidade de Afogados da Ingazeira derrubou um poste e atingiu três pessoas, na noite de ontem.

O que aconteceu

O trio atingiu o poste durante uma descida por volta das 23h deste domingo (11). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, as vítimas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas para uma unidade hospitalar.

As vítimas tiveram ferimentos leves.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da 167ª Circunscrição - Afogados da Ingazeira, e as investigações sobre o acidente estão em andamento.

Pelo Instagram, a prefeitura informou que todas as atividades de Carnaval deste domingo foram suspensas em solidariedade aos feridos.

O bloco "O Bicho" também publicou uma nota sobre o acidente. "Pedimos desculpas pela demora no cancelamento da descida do trio, no momento do incidente a preocupação era com o estado de saúde dos envolvidos", escreveu a agremiação.