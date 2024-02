Papa canoniza primeira santa argentina às vésperas de encontro com Milei

Por Alvise Armellini

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco canonizou neste domingo a primeira mulher santa do seu país natal, a Argentina, em evento que levou seu antigo crítico ferrenho, o presidente argentino Javier Milei, ao Vaticano.

Francisco liderou a missa de canonização na Basílica de São Pedro para Maria Antonia de Paz y Figueroa, mais conhecida como “Mama Antula”, uma mulher leiga do século 18 que renunciou às riquezas de sua família para focar na caridade e nos exercícios espirituais jesuítas.

Milei sentou-se na primeira fila para a cerimônia e, ao final, trocou algumas palavras com o papa, enquanto eles apertavam as mãos e se abraçavam. O presidente deverá ter uma audiência privada com Francisco na segunda-feira.

Antes de concorrer à presidência, Milei, um extravagante libertário de direita, insultou Francisco com declarações fortes, mas suavizou o tom desde que assumiu o cargo em dezembro.

O papa “é o argentino mais importante da história”, disse Milei à Rádio Mitre no sábado.

Em sua entrevista à rádio argentina, Milei disse estar ansioso por “um diálogo muito frutífero” com Francisco e espera que a saúde do pontífice, de 87 anos, seja boa o suficiente para ele encarar uma viagem à Argentina.

Francisco, antigo arcebispo de Buenos Aires que irritou alguns dos seus compatriotas por nunca ter visitado a sua terra natal desde que se tornou papa em 2013, disse que poderá finalmente fazer a viagem no segundo semestre deste ano.

Mama Antula era filha de um rico proprietário de terras e proprietário de escravos.

Ela promoveu exercícios espirituais, incluindo orações e meditação, caminhando milhares de quilômetros descalça e envolvendo ricos e pobres nestes périplos, apesar dos jesuítas terem sido banidos da América Latina na época.

Francisco, ele próprio um jesuíta, descreveu-a na sexta-feira como um “presente para o povo argentino e também para toda a Igreja”.

Citando os seus escritos anteriores, o papa condenou o “individualismo radical” que permeia a sociedade como um “vírus”, em palavras que podem contrariar os instintos radicais pró-livre mercado de Milei.

Na sua homilia deste domingo, ele voltou à questão do cuidado com os pobres e excluídos, dizendo que "o medo, o preconceito e a falsa religiosidade" levam as pessoas à "grande injustiça" de ignorar a situação dos fracos.