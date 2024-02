Holandesa é presa com 8,5 quilos de metanfetamina ao desembarcar no Galeão

Uma holandesa de 53 anos foi presa hoje ao desembarcar com 8,5 quilos de metanfetamina no aeroporto do Galeão, no Rio.

O que aconteceu

Droga foi encontrada com mulher após suspeita de um fundo falso na mala dela. Ela foi presa em flagrante por agentes da Receita Federal e do PF (Polícia Federal) do Rio de Janeiro.

Mulher veio ao Brasil em voo que decolou de Amsterdã. A estrangeira foi abordada após agentes de proteção de aviação civil desconfiarem que ela estava com a droga sintética.

Holandesa vai responder por tráfico internacional de drogas. Esse tipo crime prevê pena de prisão de 15 anos. Ela foi encaminhada à delegacia e, depois, transferida para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.