Fórum Empresarial ocorrerá à margem da visita de Milei na Itália

BUENOS AIRES, 11 FEV (ANSA) - Os setores de energia, indústria, tecnologia e agricultura estarão no centro do Fórum Empresarial Itália-Argentina, que será realizado em Roma, no dia 13 de fevereiro, na sede da Confindustria.

A iniciativa desenvolvida pelos Ministérios das Relações Exteriores dos dois países acontecerá à margem da visita à Itália do presidente da Argentina, Javier Milei, e contará com as intervenções institucionais da chanceler argentina, Diana Mondino, e do ministro Antonio Tajani.

A programação do fórum inclui uma saudação introdutória da vice-presidente da Confindustria para a internacionalização, Barbara Beltrame Giacomello, enquanto no que diz respeito ao setor empresarial, se destacam os discursos do presidente da União Industrial Argentina (Uia), Daniel Funes de Rioja, do presidente da Tecpetrol, Carlos Arturo Ormachea; e de Diego Aisa, gerente corporativo da Mapei.

Através de seu presidente, Giorgio Alliata di Montereale, a Câmara de Comércio Italiana na Argentina também marcará presença, bem como uma grande delegação de empresas italianas presentes no país sul-americano.

De particular interesse, dizem fontes que participarão do fórum em entrevista à ANSA, são as possibilidades de cooperação no setor energético, em especial as chances de desenvolvimento da produção de gás natural liquefeito da bacia não convencional de Vaca Muerta e a sua exportação para o mercado europeu, bem como o desenvolvimento de energias renováveis na região da Patagônia.

Entre as reuniões da agenda do chanceler Mondino e da delegação de empresários, se destaca também o encontro da próxima terça-feira com representantes da Sace, Simest e Cassa Depositi e Prestiti. (ANSA).

