Sem quebrar parede: campainha sem fio está por menos de R$ 100

Se você está em busca de uma campainha nova, mas não quer dor de cabeça e quebradeira na hora da instalação, as versões sem fio podem ser boas alternativas: basta plugar um módulo na entrada de casa e o outro, em qualquer tomada interna.

O Guia de Compras UOL encontrou esse modelo da Intelbras, que tem mais de mil compras registradas no mês passado na Amazon, por R$ 90. Veja a seguir como o produto funciona e algumas opiniões de quem já comprou.

O que essa campainha sem fio tem de bom?

Equipada com bateria de alta performance, que tem duração estimada de até 5 anos;

Sem fio, tem alcance de até 100 metros (sem barreira);

É resistente ao clima e aguenta chuva e poeira;

Possui 5 níveis de volume e 5 toques diferentes;

É bivolt;

Vem pronta para instalação, com módulos sincronizados de fábrica: basta plugar o módulo interno na tomada e fixar o externo na parede ou muro.

O que diz quem comprou?

No site da Amazon, parceira do UOL, esse modelo de campainha sem fio da Intelbras conta com mais de 5,5 mil avaliações e nota média de 4,8 (de um máximo de 5). Confira a seguir opiniões de quem comprou:

Instalei o botão no mesmo local onde ficava a antiga, com fio. Parafusei na caixa, por cima de uma tampa cega. A parte sonora coloquei no mesmo ambiente onde ficava a cigarra. Uma distância de ~ 20 metros, com portão, muro, porta, paredes, etc. Funciona perfeitamente. A opção de controlar volume é importante também, pois, quando é necessário colocá-la próximo de mim, posso deixá-la mais baixa. Lucas A.

Prática, fácil de instalar e atende minhas expectativas. Wandenbergson Moreira de Souza

Cumpre o que promete pelo preço proposto. Construção simples porém de qualidade, volume suficiente para acionar uma casa de tamanho médio. Isaac Silva

Comprei essa campainha numa promoção do Prime Day e fiquei muito satisfeito com sua relação custo-benefício. Ela utiliza uma bateria de lítio CR 2032 (a mesma usada para segurar a memória e o relógio nas placas-mãe de PCs) que é bem fácil de encontrar no mercado. Mario Nagano

Principais reclamações

As principais críticas à campainha têm a ver com seu alcance. Veja o que diz quem não ficou satisfeito com a compra:

A campainha parou de funcionar a distância com uma semana de uso. Nosso quintal tem 60 metros de distância entre o portão e a casa. Quando instalei, testei e havia funcionado, mas após uma semana parou. Eu me decepcionei com a compra. Aline

É fácil de instalar, é simples e tudo mais, porém, não funciona! Após colocar no meu portão e conectar na tomada a menos de 20 passos de distancia, ele simplesmente não funciona. Como se não chegasse sinal! Taynan Fatima Silva

