'Esposa da Máfia'? Conheça o estilo que é a tendência de make da vez

Segundo o TikTok, berço das principais tendências de moda e beleza do momento, é hora de dizer adeus ao minimalismo e à pele perfeita da era Clean Girl e abrir espaço para o drama, o poder e a sensualidade das esposas da Máfia. Pois é.

Com olhos esfumados de marrom, lábios delineados, cabelos volumosos e unhas estilo francesinha, a estética exagerada e sexy das Mob Wife são a referência da vez —baseadas, especialmente, no estilo de Carmela Soprano e Adriana La Serva, da série "Família Soprano" (HBO Max), em Sharon Stone no filme "Cassino" (1985) e em Michelle Pfeiffer em "Scarface" (1983). Quem vem usando bastante é Kim Kardashian, que completa a maquiagem com peles, estampas animais e texturas.

Gostou? O Guia de Compras UOL selecionou alguns produtos para você se jogar com tudo nessa tendência glamourosa. Confira:

6 tons cintilantes e 3 tons matte para criar diferentes combinações

Ideal para criar o olho marrom esfumado clássico das mob wife

Alta pigmentação e fixação

Ótimo custo-benefício

4 tons de marrom para colorir as pálpebras de modo marcante

Compacto e ótimo para levar na bolsa

Com acabamento mate e ponta macia, garante precisão ao contorno dos lábios

Pode ser usado com batom, para fixar melhor o produto, ou sozinho

Longa duração

Tonalidade amarronzada queridinha da temporada

Sabor de chocolate

Efeito transparente, vinílico e muito sexy

Acabamento com ultra brilho UV que oferece brilho durante todo o uso

Duração de até uma semana

Dispensam o uso de cola e não afetam as unhas naturais

Para viver intensamente sem o mínimo borrão

Acabamento acetinado e fácil de aplicar

Ponta com esfumador para garantir um olhar ainda mais poderoso

Pincel profissional para obter o esfumado perfeito

Cerdas sintéticas e macias

Formato que encaixa perfeitamente no côncavo, dando precisão e controle na aplicação

Uma das máscaras mais vendidas do mundo

Tem alta durabilidade e colágeno na fórmula

Proporciona definição e volume aos cílios

Fixador extra forte para todos os tipos de cabelo e penteado

Jato seco

Ação duradoura

Dá um toque sutil de cor às maçãs do rosto

Textura macia e agradável

Longa durabilidade

