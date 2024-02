Confira cinco pontos sobre o carnaval do Rio

A abertura oficial do carnaval fez do Rio uma grande festa de rua que chega ao seu ápice neste domingo (11), com o início das duas noites de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí.

Aqui estão cinco coisas que você precisa saber sobre a celebração, considerada "o maior espetáculo da Terra".

- As escolas e o Sambódromo -

Embora todo o mês de fevereiro exale a atmosfera carnavalesca, o desfile das escolas de samba no Sambódromo concentra uma enorme atenção.

A avenida de 700 metros tem capacidade para 70.000 pessoas em suas arquibancadas, que ficam lotadas de pessoas de todo o mundo.

Neste ano, desfilarão 12 escolas do Grupo Especial, que como times de futebol, reúnem torcidas fiéis que as acompanham e animam a noite.

Assim como na modalidade futebolística, existem divisões e as escolas podem ser promovidas ou rebaixadas. A disputa para chegar ao topo é acirrada: são 120 agremiações só no Rio.

As tradicionais Imperatriz Leopoldinense (atual campeã), Portela, Mangueira e Beija-Flor são algumas das que disputam o título em 2024.

Com produções avaliadas em milhões, as escolas desfilam ao som de um samba-enredo composto especialmente para a ocasião, evocando questões políticas e sociais atuais ou do passado brasileiro.

Cada escola desfila na avenida com cerca de 3.000 integrantes, que impressionam com suas fantasias, e gigantescos carros alegóricos exaltando suas rainhas mergulhadas em lantejoulas e com coroas com plumas e penas.

As escolas têm entre 60 e 70 minutos para conquistar os jurados, que avaliam aspectos como o figurino, o desenvolvimento do tema, a bateria e as alegorias, entre outros.

- Os blocos -

Mas muitos consideram que o verdadeiro carnaval passa longe da Marquês de Sapucaí - está nos blocos de rua.

Estes grupos, que vão dos mais modestos aos mais sofisticados, convocam festas maciças com música ao vivo e performances no meio da rua, marchando em procissão.

Percussão, instrumentos de sopro e figurinos criativos são essenciais. As bebidas alcoólicas também são comuns, mesmo quando as apresentações começam às 7 horas da manhã.

Há blocos para todos os gostos. Loucura Suburbana, Tá Pirando, Pirado, Pirou! e Zona Mental, por exemplo, são de pacientes e trabalhadores de hospitais de saúde mental.

O Sargento Pimenta é famoso por tocar músicas dos Beatles, já o Bésame Mucho, toca boleros, tangos e até a famosa "Despacito" no ritmo do samba. O Bloco de Anitta!, expoente do funk carioca, passará por diversas cidades do país.

Ao todo, cerca de 600 blocos desfilam este ano na Cidade Maravilhosa.

- O carnaval em reais -

Em 2024, o carnaval do Rio recebeu do governo do estado o maior investimento de sua história, R$ 62,5 milhões. Deste valor, R$ 40 milhões foram destinados às escolas de samba. As agremiações também receberam mais R$ 40 milhões da Prefeitura do Rio.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), durante os dias de folia serão gerados R$ 5,3 bilhões na economia local, quase 20% a mais que em 2023.

Em todo o Brasil, a injeção será de R$ 9 bilhões.

- Pistolas de água, roubos e eucalipto -

Nem tudo é alegria. O estado da Bahia (nordeste) proibiu o uso de pistolas de água em comemorações, após viralizarem imagens de uma mulher sendo atacada com jatos d'água.

As multidões também se tornaram um ambiente propício para roubos e os alertas se multiplicam nas redes sociais. Uma vítima contou que um suposto vendedor usava uma bandeja de doces para cobrir as mãos enquanto vasculhava os bolsos e bolsas carregadas pelos foliões.

Nem tudo é glamour também. A prefeitura do Rio informou que, após as comemorações, serão utilizados dois mil litros de essência concentrada de eucalipto para eliminar o cheiro de urina das ruas.

- Nem só de Rio de Janeiro vive o carnaval -

Outras cidades do país também param com o carnaval.

As autoridades estimam que 15 milhões de pessoas sairão às ruas de São Paulo, onde desfilam 600 blocos.

Em Belo Horizonte, serão cerca de 5 milhões; em Recife, quase 3 milhões.

É justamente de um bloco da capital pernambucana o recorde do Guinness: o Galo da Madrugada, que desde 1994 é considerado "o maior bloco de carnaval do mundo". No ano passado, reuniu 2,5 milhões de pessoas.

