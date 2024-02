Arsenal atropela West Ham (6-0) e segue na luta pelo título da Premier League

O Arsenal segue firme na luta pelo título da Premier League após atropelar o West Ham neste domingo (11) com um sonoro 6 a 0 na maior goleada fora de casa da história dos 'Gunners' e agora está em terceiro lugar na tabela, a dois pontos do Liverpool e empatado com o Manchester City.

O grande protagonista da partida foi Declan Rice. O jogador da seleção inglesa enfrentou pela primeira vez o seu ex-time no Estádio Olímpico de Londres e, apesar das vaias dos seus antigos torcedores sempre que tocava na bola, deu duas assistências e marcou um gol.

Poderosos no jogo aéreo, os 'Gunners' marcaram de cabeça por meio de William Saliba (32') após um escanteio e de Gabriel Magalhães (44').

Pouco antes do gol do brasileiro, Bukayo Saka havia convertido um pênalti (41') e na última jogada antes do intervalo, o belga Leandro Trossard marcou o quarto (45'+2).

No segundo tempo, com tudo praticamente decidido, Bukayo Saka voltou a marcar (63') e Rice fechou a conta, comemorando timidamente o gol contra seu ex-clube (65').

O West Ham (8º) mostrou um futebol muito fraco, o que tem feito neste início de 2024, em que ainda não venceu, e está cada vez mais afastado da zona europeia.

Depois do baque sofrido pela equipe do técnico Mikel Arteta na virada do ano, onde sofreu duas derrotas consecutivas no campeonato, uma delas em casa justamente contra o West Ham (2 a 0), além de uma eliminação na Copa da Inglaterra, o Arsenal soma agora quatro vitórias consecutivas, permanecendo na briga pelo título com Manchester City e Liverpool, que é o líder com 54 pontos.

Arsenal e City possuem 52, embora a equipe do técnico Pep Guardiola tenha disputado um jogo a menos. Tanto Liverpool quanto City venceram seus duelos de sábado, contra Burnley (3-1) e Everton (2-0), respectivamente.

O Aston Villa (5º com 46 pontos) pode entrar na briga se vencer o Manchester United (6º) no último jogo deste domingo.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Manchester City - Everton 2 - 0

Liverpool - Burnley 3 - 1

Luton Town - Sheffield United 1 - 3

Tottenham - Brighton 2 - 1

Fulham - AFC Bournemouth 3 - 1

Wolverhampton - Brentford 0 - 2

Nottingham - Newcastle 2 - 3

- Domingo:

West Ham - Arsenal 0 - 6

Aston Villa - Manchester United

- Segunda-feira:

(17h00) Crystal Palace - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 54 24 16 6 2 55 23 32

2. Manchester City 52 23 16 4 3 56 25 31

3. Arsenal 52 24 16 4 4 53 22 31

4. Tottenham 47 24 14 5 5 51 36 15

5. Aston Villa 46 23 14 4 5 49 30 19

6. Manchester United 38 23 12 2 9 31 32 -1

7. Newcastle 36 24 11 3 10 51 39 12

8. West Ham 36 24 10 6 8 36 42 -6

9. Brighton 35 24 9 8 7 43 40 3

10. Wolverhampton 32 24 9 5 10 37 39 -2

11. Chelsea 31 23 9 4 10 38 39 -1

12. Fulham 29 24 8 5 11 33 39 -6

13. AFC Bournemouth 27 23 7 6 10 31 44 -13

14. Brentford 25 23 7 4 12 34 39 -5

15. Crystal Palace 24 23 6 6 11 26 40 -14

16. Nottingham 21 24 5 6 13 30 44 -14

17. Luton Town 20 23 5 5 13 33 45 -12

18. Everton 19 24 8 5 11 26 32 -6

19. Burnley 13 24 3 4 17 25 50 -25

20. Sheffield United 13 24 3 4 17 22 60 -38

./bds/kca/ea/mcd/iga/aam

© Agence France-Presse