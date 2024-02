Trump vence em Nevada e nas Ilhas Virgens para se aproximar da indicação republicana

Por Tim Reid

(Reuters) - Donald Trump venceu os caucuses (assembleias de eleitores) para indicação presidencial republicana em Nevada e nas Ilhas Virgens Americanas na quinta-feira, ficando mais perto de se tornar o candidato de seu partido em uma provável revanche nas eleições gerais contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em novembro.

Trump, o líder na corrida de indicação de seu partido, foi o único candidato importante competindo no caucus de Nevada e ganharia os 26 delegados do Estado para a convenção de indicação do partido em julho, depois de ser apontado como vencedor na noite de quinta-feira pela projeção da Edison Research.

Mais cedo na quinta-feira, Trump venceu com facilidade o caucus das Ilhas Virgens Americanas, acrescentando quatro delegados. O ex-presidente dos Estados Unidos obteve 182 votos, ou 74% dos 246 votos, superando sua última rival na disputa republicana, Nikki Haley, que obteve 26% de apoio, com 64 votos.

O caucus de Nevada, organizado pelo Partido Republicano de Nevada, favorável a Trump, ocorreu dois dias depois de uma eleição primária realizada no Estado, que teve uma derrota humilhante para Haley.

Apesar de ser a única candidata importante na cédula das primárias republicanas de terça-feira, Haley ainda foi derrotada de forma contundente depois que dezenas de milhares de apoiadores de Trump compareceram para marcar suas cédulas com "nenhum desses candidatos", uma opção que obteve 63% dos votos contra 30% de Haley.

Trump passou a manhã de quinta-feira assistindo à cobertura dos argumentos em um caso que ele recorreu à Suprema Corte dos EUA em relação à decisão do Colorado de retirá-lo das cédulas eleitorais deste ano por se envolver em "insurreição" relacionada ao ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

Os juízes pareceram céticos sobre as ações do Colorado, expressando preocupação com o precedente que poderia ser criado.

Falando aos repórteres antes de sair da Flórida para Nevada, Trump chamou o caso do Colorado de "mais interferência eleitoral dos democratas".

Após sua vitória, Trump apareceu para seus apoiadores em Las Vegas.

"Quero agradecer ao grande povo de Nevada", disse ele sob aplausos. Ele chamou os argumentos da Suprema Corte de quinta-feira de "uma bela visão para assistir".

Trump está perto de ganhar a indicação republicana depois de vitórias consecutivas em Iowa e New Hampshire no mês passado.

Haley, ex-embaixadora da ONU, está se recusando a abandonar a corrida pela indicação, uma atitude que enfureceu Trump. Haley está prometendo permanecer na disputa e fazer uma possível última defesa em seu Estado natal, a Carolina do Sul, que realiza uma eleição primária em 24 de fevereiro.