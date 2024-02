Tiroteio deixa quatro mortos na Geórgia

Um homem armado matou quatro pessoas a tiros em um mercado do sul da Geórgia, na cidade de Rustavi, anunciou o Ministério do Interior, antes de informar que o atirador foi detido e que integrantes de sua família estavam entre as vítimas.

O homem, "nascido em 1988, atirou diversas vezes contra um mercado na cidade de Rustavi (...) quatro pessoas morreram", afirmou o ministério do país do Cáucaso.

De acordo com o governo, um tio do suspeito está entre as vítimas e um primo ficou ferido.

"Uma pessoa está hospitalizada", acrescentou o ministério em um comunicado, que não identifica a pessoa.

As autoridades não informaram o estado de saúde do autor dos disparos, nem a motivação do ataque.

A cidade de Rustavi tem 125.000 habitantes e fica 25 km ao sudeste da capital Tiblissi.

Em 2023, um soldado da reserva matou cinco pessoas, incluindo um policial, e feriu outras cinco na região de Kajetia, leste do país. Em seguida cometeu suicídio.

Em 2014, o governo georgiano endureceu a legislação e atualmente é ilegal comprar ou portar armas de fogo sem uma licença especial. A posse ilegal de armas de fogo é punida com seis anos de prisão.

im-alf/avl/pc/fp

© Agence France-Presse