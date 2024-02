Rússia e Ucrânia lançam 35 drones durante a noite

Rússia e Ucrânia lançaram um total de 35 drones contra o território vizinho na madrugada desta sexta-feira (9), informaram os Exércitos dos dois países, que tentam atingir alvos do outro lado da linha de frente.

O Ministério russo da Defesa informou que derrubou 19 drones ucranianos em quatro regiões e no Mar Negro, enquanto o governo da Ucrânia anunciou que derrubou 10 dos 16 drones lançados por Moscou.

"Os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram drones nas regiões de Kursk (2), Briansk (5), Orel (4), Krasnodar (2) e sobre o Mar Negro (6)", destacou o ministério russo.

Em Orel (300 km ao sudoeste de Moscou), o ataque pretendia atingir instalações do setor de energia, mas não provocou vítimas, informou o governador da região, Andrei Klichkov, no Telegram.

Na região de Krasnodar (sul), um incêndio foi registrado na refinaria de petróleo de Ilski, segundo um comunicado dos serviços de emergência locais, que não vincularam o incidente ao ataque com drones.

A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 16 drones Shahed, de fabricação iraniana, a partir de bases da península da Crimeia, anexada por Moscou, e da região de Kursk (oeste).

"Dez Shaheds foram destruídos nas regiões de Mykolaiv, Kherson e Kharkiv", informa um comunicado militar. Mykolaiv e Kherson ficam no sul do país e Kharkiv no noroeste.

Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, o território russo é alvo frequente de ataques atribuídos a Kiev.

A Ucrânia é alvo de bombardeios aéreos incessantes das forças russas. Kiev pediu ajuda aos aliados ocidentais para reforçar seus sistemas de defesa aérea.

Analistas calculam que milhares de pessoas morreram nos bombardeios.

