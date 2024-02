Quer volume, alongar ou curvar os cílios? Escolha rímel perfeito para você

A máscara de cílios tem o poder de realçar o olhar, mas cada tipo, fórmula e escovinha desse produto proporciona um efeito único na beleza.

Além disso, esse produto é versátil e combina com todos os estilos de maquiagens, proporcionando cílios mais definidos, alongados, curvados, volumosos e até mesmo combinando um ou mais efeitos.

Máscara para dar volume

A máscara de cílios para dar volume possui um aplicador com cerdas arredondadas e cheias, que alcançam até os fios mais curtos e assim, ajudam a modelar e deixar os cílios bem separados e alinhados.

Máscara para cílios preta.

Proporciona muito mais volume para criar um visual extremamente dramático

Pincel extra largo com fibras bem separadas para cobrir cada fio individualmente

Possui fórmula cremosa extremamente pigmentada

Proporciona volume, comprimento e alta definição

Possui fórmula fluida e cremosa

Indicado aplicar em movimentos suaves e ascendentes até atingir uma cobertura completa nos cílios

Para todos os tipos de olhos

Máscara para alongamento

Ideal para quem possui fios mais curtos ou deseja um efeito de cílios ainda maiores, a máscara para alongamento é ideal para isso. O aplicador é composto por cerdas curtinhas e compactas, que garantem o efeito sem deixar o olhar carregado.

Alta performance

Define e alonga os cílios

Proporciona um olhar destacado com efeito natural

Possui aplicador exclusivo que garante um acabamento surpreendente e natural

Não mancha os olhos e sai na água em forma de película

Possui pincel pequeno e superfino que alcança todos os fios

Pigmentação marrom

Promove alta definição e alongamento dos fios

Máscara para curvatura

Indicada para quem possui cílios mais retos ou deseja um efeito de ?cílios de boneca?, a máscara de curvatura é a escolha certa. A escovinha costuma ser mais fina e com cerdas mais firmes, alcançando cada parte dos cílios.

Alongamento e volume para cílios

Fórmula enriquecida com vitaminas que nutrem os fios

Cor super preta

13x mais volume e curvatura nas alturas

Criada especialmente para dar curvatura e volume perfeitos aos cílios

Possui exclusivo aplicador que irá proporcionar um acabamento surpreendente e natural

Possui cerdas de silicone em tamanho ideal que conseguem pegar todos os fios

Máscara à prova d?água

Independentemente do efeito, se você deseja que a máscara dure o dia inteiro, escolha uma fórmula à prova d?água. Isso permitirá que você chore ou tome chuva sem medo de ficar com os olhos borrados.

Máscara para definição de volume nos cílios

Fórmula enriquecida com colágeno

Pincel colossal

À prova d?água e de longa duração

Aumenta o volume dos cílios em até 15 vezes com apenas uma aplicação

Possui fórmula enriquecida com Pantenol

À prova d?água, proporcionando um volume incrível por até 14 horas

Possui aplicador em espiral que alcança até os cílios mais difíceis

Apropriada para olhos sensíveis e pra quem usa lentes de contato

