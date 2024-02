Putin, em rara entrevista aos EUA, diz que Rússia não tem interesse em guerra mais ampla

Por David Ljunggren e Ronald Popeski e David Brunnstrom

(Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse em uma entrevista que foi ao ar na quinta-feira que a Rússia lutará por seus interesses "até o fim", mas não tem interesse em expandir sua guerra na Ucrânia para outros países, como a Polônia e a Letônia.

Em sua primeira entrevista a um jornalista norte-americano desde antes da invasão russa na Ucrânia, há quase dois anos, Putin disse que os líderes ocidentais perceberam que era impossível infligir uma derrota estratégica à Rússia e estavam se perguntando o que fazer em seguida.

"Estamos prontos para esse diálogo", disse ele.

Putin também afirmou acreditar ser possível chegar a um acordo para libertar o jornalista norte-americano Evan Gershkovich, do Wall Street Journal, que está detido na Rússia há quase um ano e aguarda julgamento por acusações de espionagem.

Putin fez os comentários em uma entrevista de mais de duas horas ao apresentador de talk-show conservador Tucker Carlson, realizada em Moscou na terça-feira e transmitida pelo tuckercarlson.com.

Perguntado se ele poderia imaginar um cenário em que enviaria tropas russas para a Polônia, um membro da Otan, Putin respondeu:

"Somente em um caso, se a Polônia atacar a Rússia. Por que? Porque não temos nenhum interesse na Polônia, na Letônia ou em qualquer outro lugar. Por que faríamos isso? Simplesmente não temos nenhum interesse".

Putin falou em russo e seus comentários foram dublados para o inglês. Ele começou com longos comentários sobre as relações da Rússia com Ucrânia, Polônia e outros países.

Putin dedicou grande parte da entrevista à reclamação de que a Ucrânia estava prestes a fechar um acordo para pôr fim às hostilidades nas negociações em Istambul em abril de 2022, mas recuou, segundo ele, quando as tropas russas se retiraram de perto de Kiev.

"Bem, agora vamos deixá-los pensar em como reverter a situação", afirmou ele. "Não somos contra isso. Seria engraçado se não fosse tão triste. Essa mobilização sem fim na Ucrânia, a histeria, os problemas domésticos, mais cedo ou mais tarde resultarão em um acordo."

O líder russo disse que os EUA tinham questões internas urgentes com as quais se preocupar. "Não seria melhor negociar com a Rússia? Fazer um acordo. Já entendendo a situação que está se desenvolvendo hoje, percebendo que a Rússia lutará por seus interesses até o fim", disse Putin.

Washington, que enviou à Ucrânia mais de 110 bilhões de dólares em ajuda desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022, deixou claro que não tem interesse em conversar nos termos de Putin.

Putin foi entrevistado formalmente pela última vez por um meio de comunicação dos EUA em outubro de 2021, quando Hadley Gamble, da CNBC, falou com ele.

A entrevista a Carlson ocorreu no momento em que os parlamentares dos EUA debatem se devem fornecer mais dinheiro para o esforço de guerra da Ucrânia. Ela também foi ao ar no mesmo dia em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, substituiu o popular chefe do Exército por seu comandante das forças terrestres.