Michelle resgata frase de Janja; relembre alfinetadas trocadas pelas duas

Michelle Bolsonaro usou uma frase de Janja para ironizar a operação da PF deflagrada nesta quinta-feira contra Jair Bolsonaro (PL) e aliados. Essa, no entanto, não é a primeira vez que ela alfineta a primeira-dama —e vice-versa.

Relembre:

Móveis do Palácio da Alvorada

Em janeiro do ano passado, Janja reclamou do estado de conservação de móveis e da ausência de objetos no Palácio da Alvorada, e disse que ela e Lula só se mudariam para o local após a realização de inventário completo.

O que a gente percebe é a falta de cuidado, de manutenção... Os pés dos móveis, que são de latão, não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso.

Janja à GloboNews

Michelle deu resposta nas redes sociais. Meses depois, sem citar nomes, Michelle cutucou os gastos de Lula e Janja ao falar, em vídeo postado no Instagram, sobre os móveis da residência oficial do presidente do país.

Infelizmente os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte.

Michelle Bolsonaro

'Vocação para voluntariado'

Durante um ato do PL Mulher em novembro do ano passado, Michelle criticou Janja e Lula pelas viagens internacionais. Ela disse que, no governo de Bolsonaro, o marido e ela economizavam ao se hospedar em embaixadas, e não em hotéis de luxo. A ex-primeira-dama também fez referência a uma entrevista dada por Janja ao jornal O Globo, em que ela posou para fotos no Palácio da Alvorada.

Eu tenho essa vocação do voluntariado. Quem não tem, quem tem vocação para viajar, que viaje, viaje, viaje, viaje... Faça álbum de fotos sentada em cima dos móveis. Se eu sentasse, o mundo tinha acabado.

Michelle Bolsonaro

'Tô sentindo um toque de inveja'

Também em evento do PL, Michelle rebateu uma declaração de Janja à revista ELA. A esposa de Lula disse na ocasião: "Não é porque eu sou mulher do presidente que eu vou falar só de marca de batom". A presidente do PL contestou o que entendeu ser uma indireta para ela, que atualmente tem uma linha de maquiagem e produtos de beleza.

Como primeira-dama não vendia batom, não, estou vendendo agora que sou empreendedora. Tô sentindo um toque de inveja, mas amém. [...] Tudo aquilo que ela criticava tá [sic] fazendo hoje. Lencinho secando o suor. Indo comprar uma gravatinha, só que cara, passando a folhinha e ajudando o marido na hora do discurso. Uma salinha ali do lado para poder 'ajudar'. Tomara que esse gabinete dela ajude o marido a não demitir mais mulheres, porque era o meu marido que era acusado de misoginia.

Michelle Bolsonaro

O que aconteceu

Jair Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão. O mandado foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ação faz parte da Operação Tempus Veritatis, que mira grupo que tentou dar golpe após as eleições.

Os agentes foram até a casa de Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ) para recolher seu passaporte. Como o documento não estava no local, foi dado o prazo de 24 horas para a entrega.

No final do ano passado, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse à militância do PT que "se tudo der certo, logo Bolsonaro vai estar preso". A afirmação aconteceu em uma mesa na Conferência Eleitoral e Programa de Governo, em Brasília.

Michelle, então, resgatou a frase de Janja para ironizar a operação contra o marido. A publicação foi feita em suas redes sociais horas depois do início dos trabalhos da PF: ''Se tudo der certo...Se lembram? Pois bem?''.