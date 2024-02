Menina soterrada nas Filipinas é salva quase três dias após deslizamentos de terra

As equipes de resgate filipinas celebraram "um milagre" nesta sexta-feira (9), depois que uma criança foi salva quase 60 horas após ser soterrada por um deslizamento de terra. A catástrofe deixou pelo menos 15 mortos e mais de uma centena de desaparecidos no sul do arquipélago.

A menina, cuja idade não foi divulgada, foi encontrada por equipes de resgate que, desde o desastre, escavam com as próprias mãos e com pás para tentar encontrar sobreviventes na vila mineira de Masara, na ilha de Mindanao, no sul das Filipinas.

"É um milagre", elogiou Edward Macapili, chefe da agência regional de gestão de desastres, à AFP. "Isso dá esperança aos socorristas. A resiliência de uma criança é geralmente menor do que a dos adultos e, ainda assim, a criança sobreviveu", disse ele.

Um vídeo mostrando um socorrista carregando a menina chorando e coberta de lama nos braços foi compartilhado no Facebook. "Podemos ver pelas publicações nas redes sociais que a criança não apresenta ferimentos visíveis", comentou Macapili. A sobrevivente foi levada para exames médicos depois de ver o pai, acrescentou.

Deslizamentos são comuns nas Filipinas

O deslizamento de terra, causado pelas fortes chuvas, ocorreu na noite de terça-feira (6), destruindo casas e engolindo três ônibus e um veículo que deveria resgatar trabalhadores de uma mina de ouro. Pelo menos 15 pessoas morreram e 31 ficaram feridas. Mais de uma centena de pessoas continuam desaparecidas, segundo o último balanço das autoridades.

Enquanto a chuva continuava a cair nesta sexta-feira, as equipes de resgate faziam o possível para encontrar outros sobreviventes na lama. Os deslizamentos de terras são comuns em grande parte das Filipinas, devido ao terreno montanhoso, às fortes chuvas e ao desmatamento ligado à mineração, mas também à agricultura de corte e à exploração madeireira ilegal.

As tempestades em partes de Mindanao, a segunda maior ilha das Filipinas, causaram durante semanas dezenas de deslizamentos de terra e inundações que forçaram dezenas de milhares de pessoas a procurar refúgio em abrigos de emergência.

Os moradores de Masara e de quatro aldeias vizinhas tiveram de deixar suas casas e se refugiar em centros de emergência por medo de novos desastres. As escolas suspenderam as aulas.

A área afetada pelo deslizamento foi declarada "proibida para construção" após tragédias anteriores, em 2007 e 2008, disse Macapili. "As pessoas foram convidadas a deixar este local e foi dado a elas um lugar para se estabelecerem, mas elas são teimosas e voltaram", apontou.

Com informações da AFP