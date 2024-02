Israel lança novos ataques aéreos em Gaza após críticas de Biden

Por Nidal al-Mughrabi

DOHA (Reuters) - As forças israelenses realizaram ataques aéreos mortais em Gaza nesta sexta-feira, horas depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descreveu a resposta militar ao ataque de 7 de outubro contra Israel pelo movimento Hamas, que governa o território palestino, como "exagerada".

Israel continuou com sua campanha de bombardeio enquanto os diplomatas tentavam salvar as negociações de cessar-fogo após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitar uma proposta do Hamas que também previa a libertação de reféns mantidos pelo grupo militante palestino.

Os Estados Unidos esperam garantir uma pausa nos combates antes que Israel realize uma ameaça de ataque terrestre à cidade de Rafah, ao sul, onde mais da metade dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza estão abrigados perto da fronteira com o Egito.

Autoridades de saúde palestinas disseram que pelo menos 15 pessoas foram mortas nos últimos ataques aéreos, incluindo oito em Rafah, o último refúgio para muitos habitantes de Gaza deslocados quando a ofensiva israelense avançou para o sul através do estreito enclave costeiro.

Salem El-Rayyes, um jornalista palestino freelancer que vive em um acampamento para pessoas deslocadas, disse que crianças estavam entre os mortos quando um míssil israelense atingiu uma casa em uma área próxima.

"Elas estavam dormindo nas primeiras horas da sexta-feira, por volta do amanhecer", escreveu ele no Facebook. "A explosão sacudiu o chão sob nossos pés e o som ainda ecoa em nossos ouvidos."

Ele disse que os corpos das vítimas "voaram do terceiro andar antes de caírem no chão fora do prédio, nos carros dentro do beco estreito e nas proximidades das casas vizinhas".

Israel não fez comentários imediatos sobre os últimos ataques aéreos. O país diz que toma medidas para evitar vítimas civis e acusa os militantes do Hamas de se esconderem entre os civis, inclusive em abrigos escolares e hospitais. O Hamas nega fazer isso.

Washington alertou na quinta-feira que qualquer operação militar israelense lançada em Rafah sem a devida consideração pela situação dos civis seria um desastre e disse que não a apoiaria.

Embora os EUA sejam o aliado mais importante de Israel, eles pediram que Israel reduzisse sua guerra total para uma campanha mais direcionada contra os líderes do Hamas.

Em algumas de suas críticas públicas mais contundentes até o momento ao governo de Netanyahu, Biden afirmou aos repórteres na Casa Branca na quinta-feira: "Sou da opinião, como vocês sabem, que a conduta da resposta na Faixa de Gaza tem sido exagerada".

Biden disse que tem pressionado por um acordo para normalizar as relações entre Arábia Saudita e Israel, aumentar a quantidade de ajuda humanitária que chega aos civis palestinos e interromper os combates por um tempo para permitir a libertação dos reféns feitos pelo Hamas.

"Há muitas pessoas inocentes que estão passando fome, muitas pessoas inocentes que estão com problemas e morrendo, e isso tem que parar", declarou Biden.

O Ministério da Saúde de Gaza disse nesta sexta-feira que pelo menos 27.947 palestinos foram confirmados como mortos no conflito, 107 deles nas últimas 24 horas, e 67.459 ficaram feridos.

O ministério afirma que muitos outros ainda podem estar soterrados sob os escombros da ofensiva israelense - lançada depois que militantes do Hamas mataram 1.200 pessoas e fizeram 253 reféns em Israel em 7 de outubro, de acordo com os registros israelenses.