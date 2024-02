Hamdan bin Mohammed analisa conceitos apresentados durante a competição Casa do Futuro

DUBAI, 8 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai, analisou os trabalhos vencedores do concurso Casa do Futuro, organizado pelo Centro Mohammed bin Rashid para Inovação Governamental em parceria com o Mohammed bin Rashid Housing Establishment. O concurso busca envolver ativamente os melhores arquitetos e designers de todo o mundo no projeto de um protótipo de casa unifamiliar acessível, escalável e inovador, adequado às necessidades modernas dos Emirados.

O concurso reflete a visão do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, de elevar ainda mais a posição global de Dubai e melhorar sua posição como um ímã para os maiores talentos e inovadores em design e planejamento urbano. Isso também reflete os esforços do Centro Mohammed bin Rashid para Inovação Governamental em fornecer uma plataforma que sirva para estimular o talento e a inovação com o objetivo de fornecer soluções para uma série de desafios enfrentados pela sociedade.

Ao interagir com os vencedores, Hamdan disse que Dubai, guiada pelo xeique Mohammed, emergiu como uma referência em design moderno e planejamento urbano, ao mesmo tempo em que conseguiu desenvolver uma infraestrutura robusta que está sendo constantemente atualizada de forma sustentável para garantir o bem-estar dos cidadãos e dos residentes.

Hamdan acrescentou que Dubai continuará a se esforçar para oferecer o melhor ambiente para que as pessoas aprimorem suas capacidades e prosperem, garantindo que a comunidade desfrute dos mais altos padrões de vida em um cenário urbano e social inovador e em constante evolução. Essa iniciativa está ancorada em iniciativas de sustentabilidade em projetos habitacionais, planejamento urbano e comunidades residenciais, aprimorando a posição do emirado como um destino preferido globalmente que atrai todos aqueles que buscam uma experiência de vida excepcional, enriquecedora, sustentável e motivadora.

O príncipe herdeiro de Dubai foi informado pelos participantes sobre os projetos vencedores. Mohammed Miftah, do Líbano, ganhou o primeiro lugar com o projeto "Al-Dara". Andrea Baldo, Angelo Brollo e Gino Brollo, da Espanha, ficaram em segundo lugar com o projeto "Blockyard", enquanto Thomas Ewing, do Reino Unido, ficou em terceiro lugar com o projeto "Dion House". Ele também foi informado sobre um projeto de casa sustentável da Eslováquia, que ficou em primeiro lugar na categoria de sustentabilidade. A equipe do projeto, composta por Katarina Jagrova, Jakub Argal, Lucia Madlenova e Jakub Demcak, fez uma apresentação de seu projeto.

A reunião contou com a presença de Omar bin Sultan Al Olama, ministro de Estado de Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto; Mattar Al Tayer, comissário-geral do Pilar de Infraestrutura, Planejamento Urbano e Qualidade de Vida e diretor-geral e presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Estradas e Transportes (RTA) em Dubai; Huda Al Hashemi, vice-ministra de Assuntos Estratégicos do Gabinete; e Omar Hamad Bu Shehab, CEO do Mohammed Bin Rashid Housing Establishment.

O Mohammed bin Rashid Housing Establishment incluirá os projetos vencedores em seu catálogo de projetos, que estará disponível ao público. Além disso, o Establishment aplicará os designs vencedores ao planejar seus projetos futuros.