Estradas e aeroportos estão preparados para movimento no carnaval

De hoje (9) a Quarta-feira de Cinzas (14), os aeroportos operados pela Infraero esperam receber 118 mil passageiros e as estradas de todo o país também estão com o fluxo de veículos aumentados por causa do carnaval. Segurança e fluidez são os principais focos das iniciativas de órgãos do governo e concessionárias de transporte de passageiros.

A partir das programações apresentadas pelas companhias aéreas, nos 14 principais aeroportos operados pela Infraero, há uma estimativa de 1.134 voos para o período.

De acordo com a empresa pública, foi elaborada uma estratégia de atendimento e infraestrutura, para garantir o conforto e a segurança dos usuários. São medidas como a disponibilização de funcionários com coletes amarelos identificados com a frase "posso ajudar" para facilitar o acesso às informações e orientações sobre as viagens.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont é o que deve receber o maior impacto no aumento do fluxo de pessoas. São esperados 101,5 mil passageiros em 906 voos programados. A orientação é que os passageiros cheguem para os voos domésticos com, pelo menos, 1h30 de antecedência do horário de embarque.

O transporte de passageiros pelas rodovias do país também é impactado pelo carnaval. No Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília, por exemplo, são esperados cerca de 32 mil passageiros.

Uma operação especial em andamento conta com a disponibilidade de 10 ônibus extras e a possibilidade de ampliar mais a comercialização de passagens, caso seja necessário, segundo informou a concessionária.

No local, há um posto da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que garante a fiscalização das linhas que transitam por ali. De acordo com a agência, esta presença acontece em todos os terminais regulares do país.

Nas estradas também há uma preocupação com a segurança viária no período do feriado prolongado. Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apontam que no carnaval de 2023 foram registrados 68 mil acidentes nas rodovias federais brasileiras.

Na última quarta-feira (6), a ANTT lançou o Pacto pela Segurança Viária, que terá início no feriado, mas deverá se estender ao longo do ano. O objetivo é prevenir acidentes e preservar vidas, por ações de conscientização dos usuários das rodovias sobre os perigos do consumo de álcool associados a direção.

"Não vamos mensurar esforços para salvar vidas, prevenir acidentes e trabalhar em prol da segurança viária nas nossas rodovias, ferrovias e todos os modelos de transportes terrestres", destacou o diretor da agência Luciano Lourenço.

A iniciativa envolve a participação de associações do setor de transporte, do Observatório Nacional de Segurança Viária, Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e PRF.