Emirados Árabes Unidos lança site dedicado à 13ª Conferência Ministerial da OMC

ABU DHABI, 9 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos lançaram um novo site dedicado à 13ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (MC13) em Abu Dhabi, como parte de seu papel como país anfitrião e presidente. A página fornece informações abrangentes para delegados, funcionários do governo e partes interessadas que participam da MC13, para a comunidade comercial global e para jornalistas que desejam acompanhar as deliberações.

O site destaca importantes questões comerciais relevantes para a MC13, que será realizada de 26 a 29 de fevereiro. Ele inclui uma seção de mídia para atualizações necessárias durante os quatro dias da conferência. O site também apresenta uma série de atividades culturais disponíveis durante a conferência no Abu Dhabi National Exhibition Centre's (ADNEC) Heritage Pavilion.

Os principais detalhes sobre os eventos paralelos organizados pelos parceiros dos Emirados Árabes Unidos também são apresentados, incluindo sessões com especialistas em comércio de renome mundial que abordam tópicos como o papel das mulheres no comércio na África, TradeTech, financiamento da cadeia de suprimentos e participação de MPMEs. Os detalhes dos diversos eventos paralelos podem ser encontrados aqui.

A Conferência Ministerial é o órgão decisório máximo da Organização Mundial do Comércio, supervisionando as regras de comércio entre as nações, incluindo o comércio de bens, serviços e propriedade intelectual. Com periodicidade bianual, as Conferências Ministeriais reúnem ministros do comércio de todo o mundo para negociar e chegar a um consenso sobre questões de comércio internacional.

Como anfitrião da MC13 e com o ministro de Estado do Comércio Exterior, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, como presidente, os Emirados Árabes Unidos pretendem garantir o sucesso da MC13 e entregar um pacote substancial que se alinhe ao interesse coletivo dos membros.

A Organização Mundial do Comércio é uma organização intergovernamental composta por 164 Estados Membros. É a única organização multilateral que opera o sistema global de regras comerciais e se dedica a permitir que os Estados Membros usem o comércio para estimular o crescimento econômico, criar empregos e melhorar os padrões de vida das pessoas em todo o mundo.