Emirados Árabes Unidos condenm dois ataques terroristas no Paquistão

ABU DHABI, 9 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente os dois ataques terroristas que tiveram como alvo a região do Balochistão, no Paquistão. A ação deixou dezenas de mortos e feridos.

Em declaração, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os Emirados Árabes Unidos expressam forte condenação a esses atos criminosos e rejeição permanente a todas as formas de violência e terrorismo que visam minar a segurança e a estabilidade em contravenção ao direito internacional. O ministério manifestou ainda sinceras condolências e solidariedade ao governo e ao povo do Paquistão e às famílias das vítimas do crime que chamou de hediondo, bem como votos de rápida recuperação para todos os feridos.