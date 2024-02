Cúpula Mundial de Governos 2024: Um foco asiático na formação de um futuro brilhante

DUBAI, 8 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Dubai se prepara para sediar a Cúpula Mundial de Governos (WGS, na sigla em inglês) de 2024, uma plataforma internacional para discutir o desenvolvimento de ferramentas e políticas que formarão os governos do futuro. A cúpula deste ano contará com a ampla participação de países asiáticos, que são vitais para as discussões internacionais a fim de criar um futuro melhor para a humanidade.

As edições anteriores da WGS tiveram uma presença asiática significativa. O Japão foi escolhido como convidado de honra em 2017 devido às experiências significativas em desenvolvimento social e construção do Estado. Em 2019, Wang Zhigang, enviado especial do presidente chinês Xi Jinping e ministro da Ciência e Tecnologia representando o governo chinês, participou da cúpula.

As edições anteriores da cúpula também testemunharam a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre os Emirados Árabes Unidos e a Coreia do Sul, que visava apoiar seus esforços para acelerar projetos de transformação digital governamental.

Vários chefes de Estado e de governo participaram das edições anteriores do evento, apresentando as visões de seus continentes para o futuro. Essas participações de alto nível ressaltam o compromisso dos países asiáticos em promover a cooperação e expandir suas relações bilaterais, ajudando a alcançar a estabilidade e o desenvolvimento internacionais e enfrentando os desafios atuais por meio de soluções práticas e inovadoras. Espera-se que os países asiáticos contribuam para as discussões que abrangem tópicos vitais, como comércio internacional, desenvolvimento de infraestrutura e inovações no setor governamental.

A edição da WGS 2024 contará com seis temas principais e 15 fóruns. Ela sediará mais de 23 reuniões ministeriais e mesas-redondas, 85 organizações internacionais, regionais e intergovernamentais e mais de 120 sessões interativas e workshops. Além disso, 200 figuras proeminentes, incluindo chefes de Estado, ministros, especialistas, pensadores e tomadores de decisão, participarão do evento.