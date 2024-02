Avaliada em R$ 1 mi e terreno de 700m²: como é a casa de Bolsonaro em Angra

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da PF nesta manhã na casa dele em Mambucaba, uma pequena comunidade paradisíaca em Angra dos Reis. A vila fica a 50 km da cidade de Angra dos Reis, na divisa com Paraty.

Há décadas, o local serve como casa de veraneio da família Bolsonaro. No momento da ação, ele estava com um de seus assessores, Tercio Arnaud Tomaz. O celular dele foi apreendido pelos policiais.

A casa foi reformada por temor de bloqueio de contas no ano passado. "Não vou te dizer isso, mas paguei do meu bolso e tenho todas as notas fiscais", disse ele, na ocasião, à Folha de S.Paulo.

O imóvel ganhou uma nova pintura, além de novas janelas e portões. A publicação também apurou que no interior da residência foram construídos uma churrasqueira e uma sauna.

Casa fica em terreno de 700 m² Imagem: Reprodução/Folha

O lote tem cerca de 700 m² e é composto por um complexo de dois sobrados. Um deles fica de frente para a rua principal da vila e o outro para os fundos, com acesso direto à praia, afirmou a Folha de S.Paulo. O terreno teria sido comprado vazio em 1994.

Casa avaliada em R$ 1 milhão. Segundo a Folha de S.Paulo, esse foi o preço dado por corretores no final de 2017.

Vila histórica fica na divisa entre Angra dos Reis e Paraty Imagem: Divulgação/Angra dos Reis

Vila história entre Angra e Paraty

A vila é completamente tombada pelo Iphan e tem apenas 700 habitantes fixos. Entre as atrações está a praia, rodeada do verde da Mata Atlântica, e o rio Mambucaba, cujo curso leva a uma trilha utilizada pelos povos originários para adentrar na Serra do Mar.

A história da vila remonta o processo de colonização do Brasil por Portugal. Os primeiros colonizadores se estabeleceram às margens do rio Mambucaba, iniciando a povoação no continente em 1530, segundo o Iphan. Por isso, a vila tem uma arquitetura bastante colonial.

Acredita-se que existia um povoado indígena no local. O alemão Hans Staden, que esteve em missões com navegadores no Brasil, descreveu em seus cadernos em 1554 que existia um aldeamento no que hoje é a vila Histórica de Mambucaba. No entanto, com a chegada dos colonizadores, a população teria fugido.