BB acredita em êxito de OPA da Cielo

SÃO PAULO (Reuters) - A presidente-executiva do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirmou nesta sexta-feira que acredita no êxito da oferta pública de aquisição das ações da Cielo, anunciada esta semana pelos controladores da empresa de meios de pagamentos.

"Acreditamos no êxito dessa operação", afirmou a executiva durante entrevista à imprensa sobre os resultados do banco divulgados na noite da véspera. Medeiros acrescentou que o BB decidiu fechar o capital da Cielo para ser "mais assertivo" na forma de atuação nesse mercado.

O BB reportou na quinta-feira, após o fechamento dos mercados, lucro líquido ajustado de 9,44 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023, alta de 4,8% frente ao mesmo período do ano anterior.

(Por Paula Arend Laier)