Autoridades hispano-americanas de alto nível participam da Cúpula Mundial de Governos na próxima semana em Dubai

ABU DHABI, 9 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Autoridades hispano-americanas de alto nível participarão da 11ª edição da Cúpula Mundial de Governos 2024 (WGS, na sigla em inglês) em Dubai.

Figuras proeminentes, incluindo o primeiro-ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz; o ministro de Tecnologias da Informação e Comunicação da Colômbia, Oscar Mauricio Lizcano; o ministro do Trabalho e Promoção do Emprego do Peru, Daniel Maurate Romero; e o ministro da Justiça do Paraguai, Angel Barchini, entre outros, estarão presentes.

No evento, esses governos discutirão desafios complexos como a pobreza, a migração, a desigualdade e as mudanças climáticas, que afetam o desenvolvimento econômico e social. "Fóruns como a Cúpula Mundial de Governos têm o valor de incorporar diferentes níveis de atores governamentais e não governamentais que desempenham um papel cada vez mais importante no cenário internacional", disse Luis Alfonso de Alba, embaixador do México nos Emirados Árabes Unidos, à Agência de Notícias dos Emirados (WAM).

O embaixador, que também participará da cúpula, elogiou os Emirados Árabes Unidos por sediar eventos tão cruciais e destacou a importância da cooperação internacional para enfrentar desafios comuns. De Alba também destacou as prioridades do México, se concentrando principalmente na redução da disparidade de renda e na melhoria das condições de vida na região.

A Venezuela e a Guatemala também serão representadas na cúpula por seus respectivos diplomatas.

A WGS 2024, que será realizado sob o tema "Formando os Governos do Futuro", vai de 12 a 14 de fevereiro. O evento reunirá chefes de Estado e de governo, organizações internacionais, líderes de pensamento e representantes do setor privado. A cúpula tem como objetivo promover a cooperação internacional e a inovação para enfrentar os desafios governamentais e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

O evento contará com seis temas principais e 15 fóruns. E sediará mais de 23 reuniões ministeriais e mesas-redondas, 85 organizações internacionais, regionais e intergovernamentais e mais de 120 sessões interativas e workshops. A cúpula deverá lançar cerca de 25 relatórios estratégicos que abrangem práticas e tendências cruciais em setores importantes. Esses relatórios abrangem fóruns, reuniões ministeriais e sessões de compartilhamento de conhecimento.

Além disso, a Cúpula Mundial de Governos lançará a Pesquisa Global de Ministros. Ministros de todo o mundo são convidados a compartilhar suas ideias sobre questões globais cruciais e a colaborar no aprimoramento de soluções em conjunto.