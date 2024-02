Agricultores protestam com tratores no Coliseu de Roma

ROMA, 9 FEV (ANSA) - O centro histórico de Roma, capital da Itália, é palco de um protesto de agricultores nesta sexta-feira (9), em uma tentativa de pressionar o governo da premiê de direita Giorgia Meloni a se encontrar com representantes da categoria.

O ato é capitaneado pelo movimento Redenção Agrícola e acontece no âmbito das manifestações que tomaram conta da União Europeia nos últimos dias para criticar o que o setor considera um excesso de regulamentação ambiental e os acordos comerciais do bloco.

Quatro tratores com bandeiras italianas atravessaram a Piazza della Repubblica e prosseguiram pela Via Cavour em direção ao Coliseu, na área arqueológica da "cidade eterna". Os veículos levavam cartazes com os dizeres "Sem agricultores não há comida nem futuro".

A carreata de tratores é escoltada pelas forças de ordem, enquanto outros 500 veículos agrícolas se reúnem no anel viário que circunda Roma, provenientes de toda a Itália.

A categoria reivindica uma reunião com o ministro da Agricultura do país, Francesco Lollobrigida, cunhado de Meloni.

Além das questões europeias, os italianos também reclamam do fim da desoneração do imposto de renda para pessoas físicas (Irpef) para agricultores, que estava em vigor desde 2017.

O benefício foi revogado no fim do ano pelo governo, que agora estuda reintroduzir a medida para agricultores que não sejam proprietários de grandes extensões de terra. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.