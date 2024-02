Agência Italiana para a Juventude 'fortalece laços' na Argentina

BUENOS AIRES, 9 FEV (ANSA) - A viagem da comissária extraordinária da Agência Italiana para a Juventude, Federica Celestini Campanari, pela América do Sul continua com escala em Buenos Aires, na Argentina, em uma missão que vê a delegação do órgão engajada no continente pelas próximas duas semanas, com o objetivo de encontrar os jovens das comunidades italianas.

A visita, que ocorre depois da realizada em Israel e no Brasil, se insere nas inúmeras atividades de promoção e cooperação internacional no setor juvenil da agência que, em 2024, entrará em pleno funcionamento.

A agenda da delegação está repleta de compromissos. Além das representações diplomáticas e consulares, há muitas atividades com universidades, comitês e jovens de origem italiana para fortalecer o vínculo com a Itália, para falar de cidadania, participação, cultura e cooperação.

Durante a missão será também lançado o concurso "Pensando all'Italia", um prêmio artístico-literário que é um dos objetivos do ministro dos Esportes e da Juventude, Andrea Abodi, a favor da agência.

A premiação incluirá uma visita pelas instituições italianas e europeias para os vencedores nas diversas categorias - ensaio curto, poesia e desenho. (ANSA).

