Vibrador de calcinha é legal para inovar, mas não é 'pra quem tá começando'

Existem diversos modelos de vibradores e, depois de um tempo explorando a internet, dificilmente você encontra novos tipos que possam surpreender. Por isso, quando descobri que existia um modelo que deve ser usado fixado na roupa íntima, vi que ainda era possível se deparar com uma surpresa.

É o vibrador de calcinha em questão é da marca Dona Coelha e custa em torno de R$ 425. Uma vez preso, você usa o controle remoto para acioná-lo e mudar as vibrações.

Pontos positivos

Nove modos de vibração: O sex toy é a pedida certa para apimentar aqueles dias preguiçosos, sozinhas ou acompanhadas. Mesmo a vibração mais forte, o vibrador não consegue causar um orgasmo rápido. Ao menos, não comigo. Então acredito que a ideia aqui é divertir-se gradualmente, trocando as vibrações e testando diferentes modos: você pode sentar, ficar de pé, deitar, brincar com a parceria, enfim.

Fixa bem na roupa íntima: Em um tom de azul esverdeado, ele tem um ímã bastante forte o qual prende o vibrador na calcinha, e mantém a parte que vibra estrategicamente, no clitóris. Assim, mesmo que você ande bastante, é difícil de ele se soltar, segundo os meus testes.

Detalhe do dispositivo na palma da mão Imagem: Fernanda Talarico/UOL

Confortável e fácil de limpar: Uma leve elevação fica para dentro da vagina, de maneira bastante anatômica e confortável. Além disso, seu material macio e fácil de limpar. É só usar apenas água e sabão neutro.

Dispensa pilha: O carregamento é feito via cabo USB.

Imagem: Fernanda Talarico/UOL

Versátil: Ele pode ser acionado de duas formas: a partir de um controle remoto ou por meio de um botão localizado em sua parte de baixo. O modelo chama a atenção por ser um brinquedo sexual um pouco mais tecnológico do que os que estamos acostumados.

Controle remoto Imagem: Fernanda Talarico/UOL

Pontos de alerta

Recarga: Já entre os pontos negativos, está a necessidade de você precisar ligá-lo após um tempo que ele está sem vibrar; portanto, caso passe muito tempo sem vibrar, ele desliga. Então, caso deseje voltar a usar, precisa apertar o botão de baixo dele.

Barulhento: Ele não é discreto como outros sex toys. Você não conseguirá usá-lo, por exemplo, no cinema, pois chamaria muita atenção.

Para quem vale a pena?

Já usei modelos diferentes de vibrador e não acho que o de calcinha seja indicado para os iniciantes, que nunca usaram outros tipos antes. Ele não é anatomicamente feito para ser assertivo e rápido. Então, para usar sozinha pela primeira vez ou "para quem está começando"- como diria Suzana Vieira - recomendo outras versões.

Para aqueles que já usam vibradores e sugadores de clitóris com maior frequência, e gostam da ideia de variar, o vibrador de calcinha da Dona Coelha é uma ótima opção para novos estímulos; além de tornar a brincadeira acompanhada mais divertida.

Uma ideia interessante é, por exemplo, você colocar o vibrador, deixar o controle remoto com a outra pessoa, e ir fazer uma tarefa doméstica qualquer, como lavar louça. Entre um copo e um garfo usados para comer a pizza do dia anterior, o item pode ser acionado e tornar um momento corriqueiro em algo prazeroso.

